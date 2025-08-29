Progrese limitate în organizarea întâlnirii

La două săptămâni de la propunerea lui Trump, nu s-au înregistrat progrese semnificative. Însuși președintele american a recunoscut pe 25 august că Putin nu dorește să se întâlnească cu Zelenski, motivând că „nu-l place”. Cancelarul german Friedrich Merz a fost primul lider occidental care a renunțat la ideea întâlnirii, declarând pe 28 august că „evident” aceasta nu va mai avea loc.

Ucraina continuă eforturile diplomatice. Șeful de cabinet al președintelui, Andriy Yermak, și secretarul Consiliului de Apărare, Rustem Umerov, se deplasează la New York pentru discuții pe această temă.

O sursă din Biroul Președintelui a declarat: „Dacă nu se exercită presiuni asupra lui Putin, (întâlnirea) nu va avea loc. Dacă se exercită presiuni, atunci este posibil”. Sursa a adăugat: „Depinde de americani. Deocamdată, (Trump) nu exercită presiuni. Și, în mod evident, Putin nu dorește (să se întâlnească).”

Escaladarea conflictului

În ciuda eforturilor diplomatice, Rusia continuă atacurile. Pe 28 august, un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului a provocat moartea a 23 de persoane, inclusiv patru copii, și a rănit peste 60. Săptămâna trecută, un alt atac rus a lovit o fabrică americană în vestul Ucrainei.

Zelenski a cerut Washingtonului să impună „sancțiuni severe” Moscovei, însă Trump se opune în continuare acestei măsuri.

Perspective pesimiste la Kiev

La Kiev, speranțele pentru o evoluție diplomatică sunt reduse. Oleksandr Merezhko, parlamentar din partidul lui Zelenski, a declarat pentru: „Putin și-a dat deja seama că, din motive care nu ne sunt pe deplin cunoscute, Trump nu dorește (să impună sancțiuni suplimentare Rusiei). El nu se mai teme de Trump.”

Volodimir Ariev, parlamentar din partidul Solidaritatea Europeană, estimează o probabilitate de 90% ca întâlnirea să nu aibă loc. El a declarat: „Putin așteaptă doar capitularea și, în prezent, nu văd niciun factor care l-ar forța să facă concesii – nici sancțiuni, nici înfrângeri pe câmpul de luptă, nici izolare. Zelenski nu va fi de acord cu astfel de condiții, deoarece după aceea s-ar putea să nici nu se mai întoarcă în Ucraina.”

Pozițiile Rusiei și Ucrainei

Summitul dintre Trump și Putin din Alaska pe 15 august a întărit, potrivit lui Merezhko, viziunea liderului rus că decide soarta războiului de la egal la egal cu președintele SUA, fără implicarea Ucrainei.

Deși Kremlinul nu a refuzat oficial întâlnirea, poziția sa rămâne neschimbată. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reiterat pe 24 august afirmația falsă că Zelenski nu are legitimitate și a declarat că Moscova nu va accepta semnătura sa pe documentele care stabilesc condițiile pentru încheierea războiului.

