Într-un interviu pentru The Daily Caller, acordat la Casa Albă, Trump a vorbit despre discuțiile recente cu Putin și Zelenski privind încheierea războiului din Ucraina.

A lăsat de înțeles că războiul ar putea continua

Întrebat ce divergențe a avut cu Putin la summitul lor din Alaska, de la începutul lunii august, Trump a spus că relația dintre ei a fost una bună de-a lungul timpului și a lăsat de înțeles că războiul ar putea continua „încă o perioadă”.

„Ne-am înțeles. Am avut o relație bună, foarte bună, de fapt. De aceea chiar am crezut că putem rezolva. Poate că trebuie să se mai lupte puțin. Pur și simplu continuă să lupte – fără rost, dar continuă”, a declarat Donald Trump

Președintele american i-a asemănat apoi pe Zelenski și Putin cu doi copii care se bat într-o curte de școală, sugerând că nu e sigur că va avea loc o întâlnire bilaterală, dar că o întâlnire trilaterală cu el prezent ar fi mai probabilă.

Trump: „Uneori trebuie să lupte puțin înainte să poți pune capăt”

„Uneori oamenii nu sunt pregătiți pentru asta. Am folosit analogia asta de mai multe ori: doi copii se urăsc și încep să se bată în curtea școlii. Vrei să se oprească, dar ei continuă. După un timp, ajung să fie mulțumiți să se oprească. Cam așa e și aici – uneori trebuie să lupte puțin înainte să poți pune capăt. Dar, din păcate, asta durează de mult și mulți oameni au murit”, a adăugat Donald Trump.

La întâlnirea din 12 august, discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat fără semne ale unui acord de pace, liderul rus cerând ca Ucraina să cedeze estul regiunii Donbas.

Ulterior, Zelenski, alături de mai mulți lideri europeni – printre care premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte – s-au întâlnit la Washington cu Trump pentru a discuta garanții de securitate și posibile căi spre un acord.

Înalți oficiali ai administrației americane cred acum că o parte dintre liderii europeni sprijină public inițiativele de pace promovate de Trump, dar în privat îl sfătuiesc pe Zelenski să aștepte „o înțelegere mai bună”.

Un înalt oficial european, implicat în negocieri, a declarat pentru publicație că a fost surprins de criticile venite din partea Casei Albe și a respins ideea că europenii ar acționa pe la spatele lui Trump.

