Google a picat în România, pe căutare și mail

Atât serviciul de mail, cunoscut de toți utilizatorii drept Gmail, cât și pagina de căutare, respectiv url-ul google.ro nu funcționează.

Pentru pagina de căutare, Google a afișat eroarea 502, împreună cu mesajul: „Încercați din nou în 30 de secunde”. Eroarea a durat câteva zeci de minute, apoi serverele Google au fost repuse în funcțiune.

Google a afișat eroarea 502, în această dimineață, după ce a picat, pentru utilizatorii din România. Sursa foto: google.ro.

Ce înseamnă eroarea 502 la Google

Eroarea 502, cunoscută și ca „502 Bad Gateway”, apare atunci când un server care acționează ca gateway sau proxy primește un răspuns invalid sau defectuos de la alt server din aval în timpul procesării cererii. Cu alte cuvinte, este o problemă de comunicare între servere, iar cererea utilizatorului nu poate fi îndeplinită momentan.

Această eroare poate să apară din cauza suprasolicitării serverului, configurărilor greșite, problemelor de DNS, firewall-urilor sau erorilor în pluginuri sau teme (în cazul site-urilor web). Deseori, este o problemă temporară care se rezolvă prin simpla reîncărcare a paginii sau după o perioadă de timp.

A doua cădere importantă în ultimele zile

Ieri, 3 septembrie 2025, ChatGPT a picat peste tot în lume. Popularul chatbot AI, a suferit o întrerupere majoră, afectând utilizatori din întreaga lume.

Mulți utilizatori nu au putut să se conecteze deloc, în timp ce alții au raportat că chatbot-ul nu răspunde sau afișează mesaje de eroare.

Eroarea a durat câteva zeci de minute, iar apoi chatbot-ul creat de OpenAI a revenit la normal.

