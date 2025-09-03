Numărul raportărilor a crescut brusc în ultima jumătate de oră, sugerând că întreruperea serviciului se intensifică rapid. Mulți utilizatori nu au putut să se conecteze deloc, în timp ce alții au raportat că chatbot-ul nu răspunde sau afișează mesaje de eroare.

Cu toate acestea, după cum a verificat India Today, chatbot-ul este din nou online și funcționează normal.

În timp ce întreruperea pare să fi fost de scurtă durată, utilizatorii X (fostul Twitter) au reacționat. Mulți au raportat simplu eroarea, în timp ce alții au împărtășit capturi de ecran și, bineînțeles, meme-uri.

În stilul clasic al internetului, utilizatorii X au ales umorul ca mecanism de adaptare, inundând rețelele sociale cu meme-uri despre întrerupere. Un utilizator a postat un videoclip cu descrierea: „Toată lumea aleargă pe X să vadă dacă ChatGPT este picat”, surprinzând perfect graba colectivă de a confirma problema.

Un alt utilizator a împărtășit un meme care compara creierul său cu un ecran gol în timpul întreruperii, făcând haz de cât de dependenți au devenit oamenii de acest instrument.

Aceasta nu este prima dată când utilizatorii s-au trezit blocați în afara ChatGPT. De fapt, serviciul a suferit două întreruperi notabile în iulie, lăsând frustrați nu doar utilizatorii ocazionali, ci și profesioniștii care depind de acest instrument pentru a-și gestiona sarcinile zilnice.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Astfel de incidente servesc drept un memento puternic al modului în care instrumentele AI au devenit parte integrantă a vieții de zi cu zi. Ceea ce ar putea părea o scurtă problemă tehnică poate deveni rapid o perturbare majoră atunci când atât de mulți indivizi și companii se bazează pe ChatGPT pentru scriere, cercetare, brainstorming, asistență în codare și multe altele.

În prezent, problema pare să fi fost rezolvată. Dacă ați fost unul dintre numeroșii utilizatori care au întâmpinat probleme, ar trebui să puteți acum să vă conectați din nou și să continuați să utilizați ChatGPT ca de obicei.

Cu toate acestea, această scurtă întrerupere va declanșa probabil discuții suplimentare despre fiabilitatea platformelor AI și necesitatea transparenței și a unei infrastructuri robuste pentru a susține rolul lor în continuă expansiune în muncă și viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Știri România 13:00
Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Știri România 12:27
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 - toate evenimentele din emisiune
Stiri Mondene 12:41
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Stiri Mondene 12:30
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Mediafax.ro
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
KanalD.ro
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025

Politic

Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile