Numărul raportărilor a crescut brusc în ultima jumătate de oră, sugerând că întreruperea serviciului se intensifică rapid. Mulți utilizatori nu au putut să se conecteze deloc, în timp ce alții au raportat că chatbot-ul nu răspunde sau afișează mesaje de eroare.

Cu toate acestea, după cum a verificat India Today, chatbot-ul este din nou online și funcționează normal.

În timp ce întreruperea pare să fi fost de scurtă durată, utilizatorii X (fostul Twitter) au reacționat. Mulți au raportat simplu eroarea, în timp ce alții au împărtășit capturi de ecran și, bineînțeles, meme-uri.

În stilul clasic al internetului, utilizatorii X au ales umorul ca mecanism de adaptare, inundând rețelele sociale cu meme-uri despre întrerupere. Un utilizator a postat un videoclip cu descrierea: „Toată lumea aleargă pe X să vadă dacă ChatGPT este picat”, surprinzând perfect graba colectivă de a confirma problema.

Un alt utilizator a împărtășit un meme care compara creierul său cu un ecran gol în timpul întreruperii, făcând haz de cât de dependenți au devenit oamenii de acest instrument.

Aceasta nu este prima dată când utilizatorii s-au trezit blocați în afara ChatGPT. De fapt, serviciul a suferit două întreruperi notabile în iulie, lăsând frustrați nu doar utilizatorii ocazionali, ci și profesioniștii care depind de acest instrument pentru a-și gestiona sarcinile zilnice.

Astfel de incidente servesc drept un memento puternic al modului în care instrumentele AI au devenit parte integrantă a vieții de zi cu zi. Ceea ce ar putea părea o scurtă problemă tehnică poate deveni rapid o perturbare majoră atunci când atât de mulți indivizi și companii se bazează pe ChatGPT pentru scriere, cercetare, brainstorming, asistență în codare și multe altele.

În prezent, problema pare să fi fost rezolvată. Dacă ați fost unul dintre numeroșii utilizatori care au întâmpinat probleme, ar trebui să puteți acum să vă conectați din nou și să continuați să utilizați ChatGPT ca de obicei.

Cu toate acestea, această scurtă întrerupere va declanșa probabil discuții suplimentare despre fiabilitatea platformelor AI și necesitatea transparenței și a unei infrastructuri robuste pentru a susține rolul lor în continuă expansiune în muncă și viața de zi cu zi.

