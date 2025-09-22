CCR ar putea amâna o decizie referitoare la pensiile magistraților

Zilele lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria sunt numărate. Ilie Bolojan este pus sub presiune după amenințările mai mult sau mai puțin voalate făcute de el că dacă nu trece reforma administrației publice, adică o concediere a aproximativ 13.000 de bugetari din teritoriu, e gata să facă un pas în spate. Însă acest pas în spate poate fi motivat atât plecând de la disputele din Coaliție, fie prin trântirea în Parlament a Guvernului, dacă Executivul Bolojan vine cu proiectul de lege prin instrumentul angajării răspunderii.

Un al doilea motiv care poate duce la demisia lui Bolojan e legat de sesizarea la CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Și plecând de la acest motiv, unii lideri ai Coaliției au vorbit de un pas în spate al acestui Guvern dacă nu e constituțional proiectul. Surse politice au explicat pentru Libertatea că e așteptată inclusiv o amânare a deciziei miercuri, pentru a fi purtate mai întâi discuțiile pe administrația publică.

În Coaliție sunt mai multe scenarii. Primul este acela în care PSD se opune total reformei administrației publice, iar Bolojan face un pas în spate. În acest caz, privirile sunt orientate spre un interimat asigurat de Marian Neacșu (vicepremie din partea PSD) sau Alexandru Nazare (ministru de Finanțe liberal). Cei doi oameni sunt văzuți mai ales de social-democrați pentru un posibil interimat. În schimb, deja tradițional liberalii îl văd ca interimar pe Cătălin Predoiu, persoana care a mai avut această responsabilitate. În al doilea scenariu, Ilie Bolojan e dat afară prin moțiunea de cenzură care trece, în urma angajării răspunderii pe Guvern pe reforma administrației publice, ceea ce s-ar putea întâmpla doar cu sprijin în Parlament din partea PSD, fiind nevoie de 233 de voturi pentru demiterea Executivului.

Grindeanu sau premier tehnocrat?

În ceea ce privește continuarea guvernării, surse politice au precizat pentru Libertatea că favorit pentru premier cu puteri depline este Sorin Grindeanu, șeful interimar al celui mai mare partid parlamentar. În schimb, potrivit informațiilor Libertatea, Grindeanu are o relație mai bună cu Nicușor Dan decât actualul premier, Ilie Bolojan.

O a doua variantă, care e văzută mai probabilă, este cea a unui prim-ministru tehnocrat, preferabil venit din zona finanțiștilor sau economiștilor, care să se ocupe mai ales de această parte, dar nici să nu-i văduvească pe aleșii locali și alte categorii socio-profesionale de banii necesari pentru investiții și salarizarea necesară.

Nu în ultimul rând, un premier care să caute chivernisirea banului public prin reduceri de cheltuieli, nu reduceri de personal, una din cele mai mari probleme cu care se confruntă Coaliția în prezent, unde pentru moment sunt discuțiile referitoare la primării și consilii județene, însă apoi se vor muta în zona deconcentratelor, adică instituții ca AJOFM-uri, ITM-uri, DSV-uri, agențiile fiscale județene etc.

