Proprietarii vehiculelor afectate se confruntă acum cu reparații costisitoare, ce pot ajunge până la 2.000 de euro, sume pe care trebuie să le plătească anticipat, urmând ca ulterior să fie despăgubiți de companie.

Incidentul a bulversat viața de zi cu zi a mai multor șoferi din zonă. La stația Super U din Romans-sur-Isère, un rezervor a furnizat motorină în loc de benzină, provocând defecțiuni și nemulțumiri.

O clientă povestește: „Mecanicul m-a întrebat imediat dacă am alimentat la Super U, deja intervenise la mai multe mașini cu aceeași problemă”.

În cazul ei, nota de plată a ajuns la 2.000 de euro, din cauza catalizatorului care trebuia schimbat.

Compania i-a garantat rambursarea, dar numai după ce va achita inițial suma din propriul buzunar.

O altă familie a avut de plătit 400 de euro, mult mai puțin, dar a rămas și ea fără mașină câteva zile.

Pe rețelele sociale, au apărut numeroase mărturii similare: „Joi seara mergea bine, vineri dimineață nu am mai putut porni deloc” sau „Mașina a început să „tușească” imediat după alimentare”.

Între timp, pompele cu probleme au fost închise pentru reparații, iar șoferii păgubiți trebuie să depună cereri oficiale pentru a-și recupera banii.