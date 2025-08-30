„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați”, a scris Adrian Câciu, vineri seara, pe pagina de Facebook.

Adrian Câciu: PSD depune amendamente pentru menținerea impozitului pe cifra de afaceri

Adrian Câciu susține că eliminarea impozitului pe cifra de afaceri la multinaționale este injustă, având în vedere că acestea au afaceri anuale de aproximativ 250 miliarde euro.

„Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din Cifra de Afaceri, un nimic având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual), dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, continuă Câciu.

El a precizat că a cerut ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, să renunțe la această idee, dar crede că deja existau înțelegeri cu multinaționalele.

În opinia sa, guvernul „a ales să taxeze săracii și să scutească bogații”. Câciu a subliniat că s-a renunțat la un venit cert de 3,7 miliarde lei din IMCA pentru 2024, considerând această decizie incorectă și anormală.

Fostul ministru a anunțat că PSD va depune amendamente pentru menținerea impozitului pe cifra de afaceri. De asemenea, Câciu propune un amendament pentru scutirea mamelor de la plata CASS.

Ministrul Finanțelor: eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, o măsură necesară

În replică, ministrul actual al Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că măsurile adoptate în al doilea pachet fiscal rezolvă probleme structurale legate de colectarea banilor publici și tratamentul firmelor în insolvență.

Nazare a prezentat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri ca fiind „o măsură necesară pentru relansarea investițiilor private”.

Șeful de la Finanțe a mai declarat că „Pachetul II de măsuri fiscale este un pas necesar spre echilibru şi responsabilitate”, subliniind că aceste măsuri au rezultat dintr-o dezbatere publică amplă.

Ce este impozitul pe cifra de afaceri al firmelor

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) pentru companiile multinaționale în România este o taxă fiscală introdusă pentru firmele care au o cifră de afaceri anuală care depășește 50 de milioane de euro.

Aceasta se aplică pentru a asigura o contribuție minimă la bugetul de stat chiar și în cazul companiilor aflate în pierdere fiscală.

Taxa a fost introdusă în legislația fiscală din România în 2023. Aceasta a intrat în vigoare și a devenit aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024.

