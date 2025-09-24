Bolojan a mai spus că pentru anul viitor ținta va fi de 6% din PIB.

Supracontractare pe investiții: avem nevoie de 20 de miliarde de euro

Premierul a mai afirmat că rectificarea bugetară vine în contextul în care există o mare presiune pe investiții, statul supracontractând lucrări.

Oficialul a spus că România are fonduri europene disponibile de 20 de miliarde de euro, dar a semnat contracte pentru 40 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat recent că România a pierdut 6,3 miliarde de euro din PNRR deoarece nu poate termina la timp proiectele.

Creșteri de taxe

Noile ținte vin în contextul în care Guvernul a majorat taxele de la 1 august, cele mai importante fiind majorarea TVA de la 19% la 21% și creșterea accizelor cu 10%.

Concomitent, Guvernul a eliminat subvențiile la energie pentru firme și populație din iulie și a venit și cu o serie de minireforme în Parlament.

Reformele, amânate

Curtea Constituțională a amânat miercuri verdictul privind pensiile magistraților până pe 8 octombrie.

Pe lângă aceasta, au mai fost amânate și celelalte reforme, cu excepția eficientizării Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

CCR a decis că reformarea acestor instituții este constituțională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE