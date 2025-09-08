Guvernul condus de François Bayrou a picat luni seara în urma unui vot de încredere pe care premierul francez l-a solicitat din cauza criticilor aspre la adresa propunerii de buget pentru anul viitor.

Avertismentul lui François Bayrou

„Doamnelor și domnilor, aveți puterea de a răsturna guvernul, dar nu aveți puterea de a șterge realitatea”, s-a apărat Bayrou în fața parlamentarilor francezi.

„Cheltuielile vor continua să crească și mai mult, iar povara datoriilor, deja insuportabilă, va deveni din ce în ce mai grea și mai scumpă”, a avertizat el.

Evocându-i pe generalul de Gaulle și Pierre Mendès-France, François Bayrou a subliniat că „o țară care nu este capabilă să-și echilibreze finanțele publice este o țară care renunță la ea”. „Refuz să permit ca echilibrul finanțelor publice să fie atins prin creșterea cronică a datoriei”, a transmis el, în condițiile în care datoria Franței a ajuns la 3,415 trilioane de euro.

„Întrebarea care ni se pune este dacă, indiferent de diferențele dintre noi, avem curajul să înfruntăm adevărul”, l-a susținut Marc Fesneau, președintele grupului Democrații, apropiat de prim-ministru.

Marine Le Pen vrea demisia lui Emmanuel Macron

Eric Ciotti, președintele grupului UDR, și-a început discursul acuzându-l pe François Bayrou că este „un pompier piroman”. „Ați decis să plecați deghizându-vă demisia într-o comunicare fals abilă, care este mai presus de toate menită să fie o rampă de lansare pentru o pseudo-candidatură la alegerile prezidențiale”, a susținut el.

Lidera partidului de extremă-dreapta Marine Le Pen a cerut din nou alegeri anticipate, în speranța că le va câștiga și se va instala la guvernare. Le Pen a solicitat și demisia președintelui Macron, dar a menționat totodată că nu se așteaptă „la nimic în această privință”.

Tabăra macronistă cere stabilitate

Fostul premier Gabriel Attal, președintele grupului pro-prezidențial Împreună pentru Republică, a făcut apel la „un compromis”. „Lumea merge înainte și Franța nu poate să rămână în urmă”, a declarat el, îndemnând la „stabilitate”.

În cele din urmă, pentru prima dată în istoria celei de-a Cincea Republici Franceze, un guvern a căzut prin neacceptarea votului de încredere. 364 de aleși au votat pentru demiterea Guvernului Bayrou, în timp ce 194 au votat împotriva demiterii, potrivit Le Monde.

François Bayrou va trebui de-acum să prezinte demisia președintelui republicii, care va trebui, la rândul lui, să numească un prim-ministru responsabil de formarea viitorului guvern.

Context politic tensionat în Franța

Într-o mișcare surprinzătoare, Bayrou a decis să pună în joc viitorul guvernului său pe tema datoriei publice, o problemă pe care o consideră crucială pentru Franța. Această decizie vine în contextul unor tensiuni politice crescânde și al unei instabilități guvernamentale accentuate.

François Bayrou a fost numit prim-ministru pe 13 decembrie 2024, înlocuindu-l pe Michel Barnier. Decizia lui Bayrou de a solicita un vot de încredere pe tema datoriei publice a fost luată în mod unilateral, fără consultarea prealabilă a coaliției de guvernare.

Această abordare a stârnit critici și nedumerire în rândul clasei politice franceze. „Bayrou crede că are întotdeauna dreptate, dar nu folosește la nimic să ai dreptate când nu ești capabil să convingi oamenii”, a conchis fostul europarlamentar ecologist Daniel Cohn-Bendi.



