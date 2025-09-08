EN DIRECT | Déclaration de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, à lAssemblée nationale. https://t.co/arjH8hI6vc — Gouvernement (@gouvernementFR) September 8, 2025

Contextul politic tensionat din Franța

Într-o mișcare surprinzătoare, Bayrou a decis să pună în joc viitorul guvernului său pe tema datoriei publice, o problemă pe care o consideră crucială pentru Franța. Această decizie vine în contextul unor tensiuni politice crescânde și al unei instabilități guvernamentale accentuate.

François Bayrou a fost numit prim-ministru pe 13 decembrie 2024, de președintele Emmanuel Macron. Acum, la mai puțin de un an de la preluarea mandatului, el se confruntă cu perspectiva demisiei.

Decizia lui Bayrou de a solicita un vot de încredere pe tema datoriei publice a fost luată în mod unilateral, fără consultarea prealabilă a coaliției de guvernare. Această abordare a stârnit critici și nedumerire în rândul clasei politice franceze.

„Bayrou crede că are întotdeauna dreptate, dar nu folosește la nimic să ai dreptate când nu ești capabil să convingi oamenii”, a declarat fostul europarlamentar ecologist Daniel Cohn-Bendit, citat de Le Monde.

Bayrou apără bogații Franței

În discursul său, cu doar câteva ore înainte de votul de încredere, François Bayrou a respins „soluțiile ușoare” în ceea ce privește „bogații”, „țintele emblematice”.

François Bayrou a făcut referire la discursuri spunând că „bogații sunt cei care trebuie puși să plătească”, spunând că miliardarul Bernard Arnault e „o figură emblematică”. „El și cei de-ai lui au devenit țintele emblematice ale gândirii magice. Sunt ca acele păpuși voodoo în care se înfig ace pentru a le lovi, îmi imaginez, în portofel.”

Apărând mai întâi contribuția lor la bunăstarea țării – „primii 1% dintre contribuabili suportă o mare parte din investițiile private în sistemul productiv” – prim-ministrul a vorbit despre un „răspuns foarte simplu și foarte imediat” al acestora în cazul în care ar fi vizați de reforme: „Se mută; au o multitudine de țări unde își pot găsi refugiu”. De asemenea, el a reafirmat că acest tip de impozitare este interzis de Consiliul Constituțional.

În cele din urmă, el a afirmat că „va fi necesar să se găsească un tip de contribuție care să garanteze că persoanele cu venituri foarte mari și cu avere netă foarte mare sunt invitate în mod specific să contribuie la efortul național și că se vor desfășura lucrări aprofundate pentru a preveni implementarea sau perpetuarea strategiilor de optimizare fiscală”, respingând „soluțiile ușoare”.

Bayrou refuză soluția datoriei

„Refuz să permit ca finanțele publice să fie echilibrate prin creșterea cronică a datoriei”, declară François Bayrou.

„Doamnelor și domnilor, aveți puterea de a răsturna guvernul, dar nu aveți puterea de a șterge realitatea”, a spus prim-ministrul francez, pentru care „realitatea va rămâne inexorabilă”. „Cheltuielile vor continua să crească și mai mult, iar povara datoriei, deja insuportabilă, va deveni din ce în ce mai grea și din ce în ce mai scumpă”, consideră el.

Referindu-se la generalul de Gaulle și la Pierre Mendès-France, acesta consideră că „o țară care nu este capabilă să-și echilibreze finanțele publice este o țară care se abandonează”. „Refuz să permit ca echilibrul finanțelor publice să fie realizat prin creșterea cronică a datoriei”, a spus Bayrou.

François Bayrou și-a încheiat discursul cu un apel la „compromis”: „Dacă nu există un sprijin minim, un acord minim, atunci acțiunea guvernului ar fi sortită eșecului și, mai rău, ar fi lipsită de sens.” „Cred în compromisuri, dar cred în compromisuri atunci când acestea respectă esențialul”, a concluzionat el.

Strategia riscantă a lui Bayrou

Potrivit Le Monde, ideea unui vot de încredere pe tema datoriei publice nu este nouă pentru Bayrou. Încă din ianuarie 2025, el a luat în considerare această opțiune, dar a renunțat inițial.

În mai 2025, Bayrou a propus organizarea unui referendum național pe tema redresării finanțelor publice. Această idee a fost însă respinsă de președintele Macron și de partidele din coaliția de guvernare.

Pe 15 iulie, prim-ministrul a prezentat un plan de economii de 43,8 miliarde de euro, menit să stabilizeze datoria publică. Planul a inclus măsuri controversate, precum eliminarea a două zile libere, stârnind opoziția partidelor politice.

Reacții și critici

Decizia lui Bayrou de a forța un vot de încredere a generat reacții diverse în spectrul politic francez. Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de stânga La France Insoumise, a salutat ironic acest demers:

„Bayrou acceptă să se supună democrației parlamentare, spre deosebire de Macron care continuă lovitura sa de forță refuzând să recunoască rezultatul ultimelor alegeri”, a comentat Mélenchon pe platforma X.

În interiorul guvernului, decizia lui Bayrou a stârnit nedumerire și frustrare. Într-o întâlnire cu miniștrii la sfârșitul lunii iulie, Manuel Valls, ministrul pentru teritoriile de peste mări, a pus sub semnul întrebării strategia prim-ministrului:

„Foarte bine, François, dar suntem de acord că obiectivul nostru este să mergem la luptă? Nu este să murim pe scenă? Pentru că, știi bine, ar fi dramatic pentru instituțiile noastre…”, a spus Valls, conform relatării Le Monde.

Motive și justificări

Bayrou și-a justificat decizia prin necesitatea de a «spune adevărul» francezilor despre «capcana îndatorării» și de a sensibiliza opinia publică cu privire la această problemă.

În ultimele săptămâni, Bayrou și-a făcut apariția de foarte multe ori în mass-media pentru a-și explica poziția și a încerca să convingă publicul de importanța abordării problemei datoriei publice.

Eșecul aproape cert al votului de încredere

Eșecul aproape cert al votului de încredere va marca sfârșitul mandatului lui François Bayrou ca prim-ministru. Acest lucru va agrava instabilitatea politică din Franța, țara urmând să aibă al treilea prim-ministru în mai puțin de un an.

Decizia lui Bayrou este văzută de unii observatori ca o încercare de a-și construi o «legendă» politică, chiar dacă acest lucru implică sacrificarea poziției sale guvernamentale.

„Nu vrea să părăsească scena. Atâta timp cât are microfonul, cântă…”, a comentat un ministru macronist, citat de Le Monde.

În ciuda criticilor, Bayrou pare convins că abordarea sa va contribui la creșterea conștientizării publice cu privire la problema datoriei. Rămâne de văzut care vor fi consecințele politice pe termen lung ale acestei decizii controversate.

Criza politică din Franța ilustrează tensiunile și provocările cu care se confruntă guvernul în încercarea de a aborda probleme economice majore, precum datoria publică. Decizia lui François Bayrou de a forța un vot de încredere pe această temă reprezintă o mișcare riscantă, care probabil va duce la căderea guvernului său.

