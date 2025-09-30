Agențiile Fitch, S&P și Moody’s, foarte mulțumite de guvernul lui Sanchez

Guvernul Spaniei a primit încă un impuls din partea agențiilor de rating de credit Fitch și Moody’s, care s-au alăturat S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni.

Ratingul mare vine în contextul în care economia Spaniei continuă să depășească economia europeană, guvernul și banca centrală ale țării îmbunătățindu-și recent previziunile de creștere pentru 2025.

Fitch a revizuit vineri în creștere ratingul pe termen lung al Spaniei de la „A-” la „A”, invocând perspectivele favorabile de creștere ale Spaniei.

„Creșterile recente ale productivității, creșterea moderată a salariilor și prețurile relativ scăzute la energie au stimulat competitivitatea externă și au consolidat bilanțurile externe private”, a declarat Fitch într-un comunicat.

Agenția de rating a adăugat că se așteaptă ca economia Spaniei să rămână rezistentă, „ajutată de expunerea limitată la tarifele americane și de reducerea continuă a gradului de îndatorare externă netă”.

Moody’s a ridicat, de asemenea, săptămâna trecută ratingul Spaniei cu o treaptă, de la „Baa1” la „A3”, afirmând că decizia reflectă opinia sa conform căreia puterea economică a Madridului se îmbunătățește datorită unui model de creștere mai echilibrat, îmbunătățirilor pieței muncii și unui sector bancar mai robust.

Guvernul țării a declarat la începutul acestei luni că se așteaptă ca produsul intern brut (PIB) să crească cu 2,7% în acest an, față de o prognoză anterioară de 2,6% și semnificativ peste așteptările de creștere de 1,2% observate pentru zona euro în ansamblu, anunță CNBC.

Factori care au contribuit la creșterea economică

Mai mulți factori au propulsat această creștere. Turismul și-a revenit după pandemie, iar guvernul a investit fonduri europene în îmbunătățirea infrastructurii. Energia regenerabilă ieftină a atras, de asemenea, investiții străine directe.

Însă motorul principal al creșterii Spaniei ar fi fost imigrația, notează Financial Times. În timp ce alte țări europene au înăsprit controlul la frontiere, Spania a adoptat o abordare mai relaxată. Din 2022, țara a înregistrat un flux net anual de aproximativ 600.000 de imigranți, majoritatea în vârstă de muncă.

Conform Financial Times, acest aflux de forță de muncă a dus la creșterea ocupării forței de muncă la niveluri record și a ajutat Spania să evite unele dintre deficitele severe de competențe care au afectat alte țări europene.

O parte semnificativă a nou-sosiților provin din America Latină. În 2023, migranții din regiune au reprezentat aproximativ 70% din creșterea populației Spaniei, potrivit JPMorgan. Limba comună și similaritățile culturale au facilitat integrarea lor pe piața muncii.

Mediul politic fragmentat al Spaniei reprezintă un obstacol major în calea progresului economic. Guvernul minoritar al premierului Pedro Sánchez s-a confruntat cu dificultăți în adoptarea legislației majore.

