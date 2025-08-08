Madridul nu va crește cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2035

Decizia Spaniei de a nu achiziționa avioanele F-35 produse de Lockheed Martin vine în urma criticilor dure ale președintelui Trump la adresa refuzului Madridului de a-și crește cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2035. Ministerul spaniol al Apărării a declarat pentru Financial Times: „Opțiunea spaniolă constă în actualul Eurofighter și FCAS în viitor”.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în ultimul timp, în special pe fondul dezacordurilor legate de cheltuielile pentru apărare. Spania a devenit un caz aparte printre membrii NATO, refuzând să se conformeze cererii lui Trump de a-și majora bugetul militar la 5% din PIB.

Decizia Spaniei de a opta pentru avioane europene nu este surprinzătoare, având în vedere divergențele cu SUA pe diverse teme, de la cheltuielile pentru apărare până la relațiile cu China, potrivit expertului în politică externă americană Michael Walsh.

Spania își îndreaptă atenția spre avioane de luptă europene

Spania intenționează să înlocuiască o parte din flota sa de avioane de luptă AV-8B Harrier și F-18, care urmează să fie retrase în anii 2030. În 2023, țara a convenit să achiziționeze 25 de avioane Eurofighter suplimentare, produse de un consorțiu european.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

În plus, Spania participă la programul FCAS (Future Combat Air System), un proiect comun cu Franța și Germania pentru dezvoltarea unui sistem de luptă aeriană de nouă generație. Acesta ar urma să intre în serviciu cel mai devreme în 2040, dacă partenerii reușesc să depășească divergențele actuale.

În Elveția, parlamentarii cer anularea unei comenzi controversate de 36 de avioane F-35

Decizia Spaniei a stârnit critici din partea opoziției. Cuca Gamarra, o deputată de rang înalt din Partidul Popular, a declarat: „Asistăm la încă un exemplu al doctrinei fundamentale a guvernului Sánchez, care prioritizează sectarismul și confruntarea cu Statele Unite în detrimentul interesului general și chiar al securității țării”.

Această mișcare se înscrie într-un context mai larg în care mai multe țări europene își reconsideră dependența de armamentul american. Portugalia a semnalat deja că ia în considerare alternative la F-35, invocând nevoia de a evalua „predictibilitatea aliaților noștri”.

În Elveția, parlamentarii cer anularea unei comenzi controversate de 36 de avioane F-35, ca răspuns la tarifele neașteptat de mari impuse de Trump asupra mărfurilor elvețiene. Această propunere reflectă frustrarea crescândă față de ceea ce este perceput ca presiune economică nejustificată din partea Washingtonului.

Recomandări Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Implicații pentru industria de apărare

Decizia Spaniei ar putea avea implicații semnificative pentru industria de apărare europeană. Prin alegerea de a investi în proiecte europene precum Eurofighter și FCAS, Spania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Europei și la reducerea dependenței de tehnologia militară americană.

În același timp, această mișcare ar putea afecta pozițiile de piață ale companiilor americane de apărare în Europa. F-35, considerat singurul avion de luptă stealth avansat cu rază lungă de acțiune din lume, este utilizat de SUA și de 19 națiuni aliate, inclusiv unele țări non-NATO precum Japonia.

Decizia Spaniei de a opta pentru avioane de luptă europene în detrimentul F-35 american reflectă tensiunile crescânde în relațiile transatlantice și dorința unor țări europene de a-și consolida autonomia strategică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE