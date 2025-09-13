Compania de stat care a ajuns să aibă aproximativ 600.000 de clienți, un număr în creștere în ultima perioadă, transmite că a început emiterea facturilor Hidroelectrica pe luna septembrie 2025.

Data la care vin facturile Hidroelectrica ale românilor pe septembrie 2025

„Vă informăm că procesul de emitere a facturilor a început și se va desfășura în perioada 12 – 19 septembrie. Având în vedere complexitatea acestui proces, care presupune validarea mai multor seturi de date, facturile vor fi generate și transmise în mod progresiv, în funcție de modalitatea de comunicare aleasă de fiecare client”, a anunțat Hidroelectrica, pe pagina de Facebook.

Compania de stat Hidroelectrica, listată la Bursa de Valori București (BVB), a fost asaltată în ultimele luni de români care au vrut să-și schimbe furnizorul de energie, având în vedere că are cele mai mici prețuri după liberalizarea pieței.

Hidroelectrica a ajuns astfel la peste 600.000 de clienţi casnici la furnizarea de energie electrică şi este cel mai mare producător de energie electrică din România.

Hidroelectrica, cea mai bună ofertă la energie electrică

După liberalizarea pieței de energie, compania de stat a venit cu cele mai bune oferte pentru români la prețul curentului electric.

Lista furnizorilor din piața de energie electrică cu prețuri mai mici de 1,5 lei/KWh poate fi consultată și pe site-ul ANRE.

A urmat o perioadă în care Hidroelectrica primea zilnic 10.000 – 11.000 de cereri de încheiere de contracte de furnizare de la clienți noi, în perspectiva eliminării plafonării prețurilor de la 1 iulie, declara recent CEO-ul companiei, Karoly Borbely.

Totodată, piaţa de energie din România se pregăteşte pentru o schimbare majoră: tarife dinamice la curent, în funcție de oră la care românii consumă lumină.

Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 589 de milioane de lei pe primul trimestru al anului, în scădere cu 56% față de perioada similară din 2024, în condițiile în care veniturile companiei s-au redus cu 26%, la 1,868 de miliarde de lei, din cauza condițiilor hidrologice deficitare.

Deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, Hidroelectrica este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.

Compania operează 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW și deține un parc eolian la Crucea cu o putere instalată de 108 MW.

Trei companii din România au scăzut prețul sub 1,30 lei/ kWh

Recent, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat o scădere semnificativă a tarifelor la energia electrică pentru consumatorii români.

Trei furnizori de energie electrică au redus deja tarifele sub 1,30 lei per kWh, sub plafonul maxim stabilit anterior.

Bogdan Ivan a reamintit că legislația permite românilor să schimbe furnizorul de energie electrică gratuit, într-un termen de 24 de ore până la 30 de zile. Acest proces poate fi realizat online, direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie.

Românii pot compara ofertele disponibile în zona lor geografică și pot alege un furnizor cu tarife mai avantajoase, chiar și sub 1,30 lei per kWh.

