Ivan a declarat: „Uitându-mă pe comparatorul public de preţuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine cu o ofertă de 1 leu per kWh şi toţi ceilalţi operatori se învârteau în jurul cifrei de 1,50 lei.”

Ministrul a explicat că această reducere a fost rezultatul unor discuții ferme cu ANRE și Consiliul Concurenței. Aceste negocieri au dus la o scădere a tarifelor sub nivelul anterior plafonat de 1,30 lei.

Ivan a subliniat importanța acestei perioade de tranziție, menționând că companiile care au obținut profituri semnificative ar trebui să susțină țara în această perioadă dificilă.

„Tranzităm o perioadă extrem de importantă şi avem nevoie şi ca anumite companii care au obţinut profituri serioase în România să ţină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susţinem ţara”, a afirmat ministrul.

Bogdan Ivan a reamintit că legislația română permite consumatorilor să schimbe furnizorul de energie electrică gratuit, într-un termen de 24 de ore până la 30 de zile. Acest proces poate fi realizat online, direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie.

Consumatorii pot compara ofertele disponibile în zona lor geografică și pot alege un furnizor cu tarife mai avantajoase, chiar și sub 1,30 lei per kWh.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Ministrul Energiei a exprimat optimism cu privire la impactul acestor reduceri asupra facturilor viitoare ale consumatorilor. El a menționat că măsurile voluntare luate de furnizori pentru optimizarea proceselor și costurilor au contribuit la această tendință de scădere.

Ivan a concluzionat că aceste eforturi „se vor reflecta la facturile viitoare”, sugerând că utilizatorii ar putea vedea o reducere a costurilor lor cu energia electrică în perioada următoare.

Primele facturi trimise după eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică au adus creșteri uriașe de preț și românii s-au trezit în luna august că au de plătit sume duble la curentul electric față de începutul verii.