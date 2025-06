Nicușor Dan a subliniat că Ilie Bolojan știe să reducă și să eficientizeze cheltuielile

Președintele Nicușor Dan are încredere în Ilie Bolojan că poate să rezolve situația complicată în care se găsește România: „Pe de o parte avem modelul democrațiilor consacrate în care formarea unui guvern durează mai mult de o lună. Niciuna dintre zilele în care am discutat nu a fost o zi pierdută.

E nevoie să corectăm deficitul financiar pentru a pune bazele pentru ca economia românească să poată să se dezvolte. Domnul Ilie Bolojan este persoana cea mai potrivită să facă ajustările necesare. A dovedit că știe să reducă și să eficientizeze cheltuielile, va avea în mine un partener.”

„Începând din această după-amiază voi contiua discuțiile pentru asigurarea unei majorități parlamentare, pentru definnitivarea guvernului. Voi urmări să punem ordine în finanțele țării, să lucrăm pentru o bună guvernare și nu în ultimul rând să le arătăm respectul cuvenit românilor.

Am convingerea că putem trece de această situație dificilă”, a spus Ilie Bolojan, proaspătul premier al României.

Cine este Ilie Bolojan

Ilie Bolojan, figură emblematică a Partidului Național Liberal, este fostul președinte al Consiliului Județean Bihor și primar al municipiului Oradea. De asemenea, Bolojan a fost președinte al Senatului României.

Născut în județul Bihor, Ilie Bolojan a studiat la prestigiosul Liceu „Emanuil Gojdu” din Oradea (1983-1987).

El a urmat două facultăți, finalizând studii în mecanică la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara dar și matematică, la Universitatea din Timișoara.

După finalizarea studiilor superioare, Ilie Bolojan a urmat mai multe cursuri de specialitate pentru a se perfecția în administrație publică, precum Cursul ENA: Formation spécialisée a lintention des cadres de ladministration préfectorale roumaine în Franța. Programul de formare specializată a funcțiilor prefectorale, la Institutul Național de Administrație și Programul de perfecționare – Procesul de descentralizare în administrația publică, de asemenea, în cadrul Institutului Național de Administrație.

Cariera și activitatea în administrație a lui Ilie Bolojan

De-a lungul timpului, Ilie Bolojan a ocupat următoarele funcții, potrivit CV-ului său:

1996 – 2004 Consiliul local al oraşului Aleşd, consilier local

2004 – 2005 Consiliul Judeţean Bihor, consilier judeţean

2005 – 2007 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, prefect

2007 – 2008 Secretar General al Guvernului României

2008- 2020 primar al municipiului Oradea

Din 2020 până în prezent, Ilie Bolojan, membru PNL, a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. Ilie Bolojan a preluat funcția de președinte interimar al Românie pe12 februarie până la alegerile prezidențiale din luna mai, după demisia lui Klaus Iohannis.

Înainte de cariera politică, Bolojan a activat în sectorul privat ca administrator al unei firme, timp de 10 ani, între 1994 și 2004, și a fost profesor la Şcoala Ajutătoare Tileagd, 1993-1994.

Averea lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și-a construit averea în mare parte prin moștenire, conform declarațiilor sale de avere. În 2007, acesta a moștenit un teren agricol de 20.996 m² în comuna Vadu Crișului, Bihor.

În aceeași localitate, Bolojan deține și un teren intravilan de 4.043 m² și o casă de 100 m², ambele moștenite. De asemenea, are un apartament de 65 m² în Oradea, cumpărat în 2008.

Bolojan are trei conturi bancare. La CEC, are 6.200 lei și 133.000 lei în conturi deschise în 2008. Într-un alt cont, deschis în același an la o altă bancă, are 51.500 lei.

De asemenea, Bolojan primește o indemnizație anuală de 177.303 RON de la CJ Bihor. Mai obține 3.120 euro din chirie și 900 lei subvenție agricolă. Are și o indemnizație de 23.364 lei anual de la Ministerul Finanțelor. Singurul său bun valoros este un Mercedes din 2017.

Viața personală și religia lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan, cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, a fost căsătorit timp de peste două decenii cu Florentina Bolojan. Cei doi s-au întâlnit în timpul studiilor la Timișoara și au împreună două fiice.

Deși căsnicia lor s-a încheiat în 2013 printr-un divorț discret, Bolojan a rămas dedicat rolului său de tată. Politicianul a preferat întotdeauna să își țină viața privată departe de ochii publicului.

Deși nu a vorbit public despre acest aspect, Ilie Bolojan este de confesiune ortodoxă, aceasta fiind o parte importantă a identității sale personale.

