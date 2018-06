Bărbatul împușcat de forțele de ordine este în vârstă de 53 de ani și are cetățenie austriacă. Potrivit anchetatorilor, individul a pătruns înarmat cu un cuțit Catedrala din Berlin, notează Agerpres.ro.

#Berlin: Armed police officers are at the scene of a shooting incident at Berlin Cathedral. Berlin Police say they have shot and injured a man at Berlin Cathedral. (Video: @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/nMWr9aGctD

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 3, 2018