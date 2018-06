Circumstanțele în cre s-a produs incidentul sunt în continuare neclare. Un reprezentant al poliției din capitala germaniei a declarat doar că ”S-a tras un foc de armă în Catedrala din Berlin”, fără a oferi alte detalii.

Înregistrările video postate pe social media au arătat polițiști înarmați în catedralei și două ambulanțe parcate la intrarea în biserică, o atracție turistică în capitala Germaniei.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A

— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018