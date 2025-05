Cum justifică autoritățile indiene atacul asupra Pakistanului

Guvernul indian a declarat într-un comunicat miercuri dimineață că forțele sale militare au atacat „infrastructura teroristă din Pakistan și din Jammu și Kashmir ocupat de Pakistan, de unde au fost planificate și dirijate atacuri teroriste împotriva Indiei”.

„Acțiunile noastre au fost concentrate, măsurate și de natură neescalatoare. Nu au fost vizate facilități militare pakistaneze. India a demonstrat o reținere considerabilă în selectarea țintelor și metoda de execuție”, se arată în comunicat.

Aceste atacuri vin la peste două săptămâni după un masacru al turiștilor în Kashmirul administrat de India, pe care New Delhi l-a pus pe seama țării sale vecine.

Pakistanul a declarat că opt persoane au fost ucise în atacurile de miercuri, inclusiv femei și o fetiță de trei ani. Alte 35 de persoane au fost rănite după ce șase locații au fost vizate.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a descris acțiunea drept „un act de război”.

Escaladarea pune India și Pakistanul, două țări vecine cu o lungă istorie de conflict, într-o situație periculoasă. Islamabadul a promis că va riposta la atacurile New Delhi-ului, existând riscul unor răspunsuri reciproce care să ducă la un război total.

Operațiunea militară indiană

Avioanele indiene au bombardat anterior teritoriul pakistanez în perioadele de tensiuni crescute, dar operațiunea de miercuri este cea mai mare lovitură a Indiei în interiorul țării vecine de la războiul indo-pakistanez din 1971, cel mai mare dintre cele câteva războaie dintre cele două țări.

Situația dintre India și Pakistan este acum „evident gravă și fluidă”, a declarat Fahd Humayun, profesor asistent de științe politice la Universitatea Tufts. „Represaliile la acțiunile Indiei vor fi probabil inevitabile acum”.

Armata indiană, care și-a numit acțiunea militară „Operațiunea Sindoor”, a declarat pe X: „Dreptatea a fost făcută. Jai Hind!”, ceea ce înseamnă „Victorie Indiei!”.

Reacția Pakistanului la atacul surpriză

Pakistanul susține că a doborât cinci avioane ale Forțelor Aeriene Indiene și o dronă în „autoapărare”, afirmând că printre avioanele doborâte se numără avioane Rafale – avioane de luptă multirol sofisticate fabricate în Franța – precum și un MiG-29 și un avion de luptă SU-30.

Autoritățile indiene nu au confirmat încă pierderea vreunui avion iar CNN nu poate verifica independent această afirmație și a contactat guvernul indian pentru un răspuns.

Cu toate acestea, un localnic și un oficial guvernamental au declarat pentru CNN că un avion de luptă neidentificat s-a prăbușit pe o clădire a unei școli din Kashmirul administrat de India, în satul Wuyan.

„Am auzit sunetul unui avion care zbura și apoi a fost o explozie puternică. Am ieșit în panică din casele noastre și am văzut că era în flăcări. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat Abdul Rashid, locuitor din Wuyan.

Fotografii publicate de mai multe agenții de știri au arătat epava unui avion zăcând într-un câmp lângă o clădire din cărămidă roșie. Dar nu era clar din imaginile epavei cui aparținea avionul.

Rămășițele avionului doborât în zona Wuyan din Pampore, după atacul Indiei asupra Pakistanului din 7 mai 2025, în Pampore, India. Foto: Profimedia Images

Martori din cel mai mare oraș din Kashmirul administrat de India, Srinagar, au declarat anterior pentru CNN că o explozie a zguduit orașul, în jurul momentului în care India a declarat că efectuează raiduri aeriene împotriva Pakistanului.

Impactul asupra regiunii

Atacurile au pus regiunea în alertă, companiile aeriene comerciale evitând aproape în totalitate spațiul aerian pakistanez, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Aeroportul din Srinagar a fost închis pentru traficul civil, iar mai multe companii aeriene au suspendat sau deviat zborurile către Pakistan și nord-vestul Indiei.

Spitalele au fost puse în alertă în Punjab, Pakistan, iar școlile au fost închise atât în Pakistan, cât și în teritoriul indian.

#OperationSindoor



Pakistan's first wicket down... 💪



Pakistan's JF-17 which tried to violate the Indian border was shot down by the Air Defense System of the 'Indian Army'!



Pilot reportedly Allah ko pyare ho gaye.#OperationSindoor #IndianAirforce #IndianArmy #airstrike pic.twitter.com/3mqPslNs5D — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) May 7, 2025

Pakistanul a negat orice implicare în atacul asupra stațiunii turistice Pahalgam. De asemenea, a respins afirmația Indiei, spunând că atacurile de miercuri au afectat în mare parte civilii și au vizat moschei în șase locații de pe teritoriul său.

Prim-ministrul pakistanez Sharif a declarat că țara sa „are tot dreptul să dea un răspuns pe măsură”.

Mai mulți soldați indieni au fost luați prizonieri de Pakistan

Kamal Hyder, corespondentul Al Jazeera din Islamabad, a declarat că orașele Muzaffarabad și Kotli, ambele din Kashmirul administrat de Pakistan, se numără printre țintele atacurilor indiene.

„Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, vorbind la o rețea de televiziune străină, a confirmat că cel puțin cinci avioane indiene au fost doborâte și că un număr de soldați indieni au fost luați prizonieri”, a declarat Hyder.

„Bombardamentele intense au fost reluate acum pe Linia de Control care separă Kashmirul administrat de Pakistan de Kashmirul administrat de India”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze declarase anterior postului Geo că cel puțin cinci locații, inclusiv două moschei, fuseseră lovite. De asemenea, a declarat că răspunsul Pakistanului era în curs de desfășurare, fără a oferi detalii.

„Națiunea pakistaneză și forțele armate pakistaneze știu foarte bine cum să se ocupe de inamic”, a declarat biroul prim-ministrului într-un comunicat. „Inamicului nu i se va permite niciodată să reușească în obiectivele sale nefaste”.

Armata indiană a declarat că trei civili din Kashmirul administrat de India au fost uciși în bombardamentele trupelor pakistaneze de dincolo de Linia de Control care împarte teritoriul disputat al Kashmirului.

„Lumea trebuie să arate toleranță zero față de terorism”, a declarat ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar într-o postare pe X.

Reacțiile ONU și SUA

Pakistanul cu majoritate musulmană și India cu majoritate hindusă s-au apropiat de un conflict deschis de la masacrul de luna trecută, guvernul naționalist hindus al Indiei fiind sub o presiune intensă din partea bazei sale pentru a răspunde la atac, în care atacatori înarmați au ucis 25 de turiști indieni într-o stațiune populară.

Liderii mondiali și-au exprimat îngrijorarea cu privire la operațiune și au îndemnat la reținere din partea ambelor țări.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că „lumea nu își poate permite o confruntare militară între India și Pakistan”. Departamentul de Stat al SUA a declarat că „monitorizează îndeaproape” escaladarea.

Începând de miercuri dimineață, cele două părți au făcut schimb de bombardamente și focuri de armă de-a lungul graniței lor, iar un jurnalist CNN din Kashmirul administrat de Pakistan a auzit mai multe explozii puternice.

Un soldat paramilitar stă în alertă pe acoperișul unui vehicul blindat în zona Wuyan din Pampore, unde, potrivit unor informații, un avion de vânătoare necunoscut s-a prăbușit după ce India a lovit. Foto: Profimedia Images

Oficiali indieni de rang înalt au discutat cu omologii lor din mai multe țări pentru a-i informa cu privire la măsurile luate de New Delhi, a declarat pentru CNN un înalt oficial guvernamental indian. Printre țările informate s-au numărat Statele Unite, Regatul Unit, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Rusia.

Președintele SUA, Donald Trump, a numit operațiunea Indiei „o rușine” și a spus că speră că „se va termina foarte repede”.

Între timp, secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu consilierii de securitate națională din India și Pakistan și i-a îndemnat pe „ambii să mențină deschise liniile de comunicare și să evite escaladarea”, potrivit unui comunicat.

Emiratele Arabe Unite au cerut ambelor țări „să dea dovadă de reținere, să dezescaladeze tensiunile și să evite o escaladare suplimentară care ar putea amenința pacea regională și internațională”, potrivit unui comunicat.

