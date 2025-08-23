Ce spune Putin despre relațiile Rusia – SUA

Relațiile dintre Rusia și SUA par să se îmbunătățească, conform declarațiilor recente ale președintelui Vladimir Putin. Liderul rus a afirmat că există „o lumină la capătul tunelului” în ceea ce privește relațiile bilaterale.

În timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Putin a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, exprimându-și optimismul față de viitorul relațiilor ruso-americane.

„Cu sosirea președintelui Trump, cred că în sfârșit s-a întrezărit o lumină la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska”, a declarat Putin, referindu-se la summitul de săptămâna trecută.

Cooperare în Arctic și Alaska

Președintele rus a menționat că cele două țări discută despre proiecte comune în Arctic și Alaska. Putin a subliniat potențialul economic al regiunii arctice, menționând rezervele „uriașe” de minerale.

„Discutăm, apropo, cu partenerii americani posibilitatea de a lucra împreună în această zonă. Și nu doar în zona noastră arctică, ci și în Alaska”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin susține că tehnologiile Rusiei ar aduce un avantaj în zonă și ar reprezenta un avantaj pentru partenerii lor.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

„Nimeni nu mai are tehnologiile pe care noi le avem astăzi. Și acest lucru este de interes pentru partenerii noștri, inclusiv cei din Statele Unite”, a spus liderul rus. Ambele țări văd oportunități economice semnificative în normalizarea relațiilor, care au atins un minim post-Război Rece din cauza conflictului din Ucraina.

Încrederea lui Putin în președintele Trump a crescut

Președintele rus și-a exprimat încrederea în capacitatea omologului său american de a contribui la îmbunătățirea relațiilor bilaterale.

„Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că calitățile de lider ale actualului președinte, președintele Trump, sunt o garanție bună că relațiile vor fi restabilite”, a concluzionat Putin.

Deși optimismul Rusiei este evident, rămâne de văzut cum se vor concretiza aceste declarații în acțiuni concrete pentru depășirea tensiunilor existente între cele două puteri.

Ultimatul pentru pacea din Ucraina

Pe de altă parte, Donald Trump a stabilit un termen de două săptămâni pentru a evalua posibilitatea unei soluții pașnice în conflictul din Ucraina. Această declarație vine într-un moment crucial al războiului ruso-ucrainean.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști, într-un fel sau altul, dacă va fi pace în Ucraina. După aceea, va trebui poate să adoptăm o altă tactică. Dar vom ști foarte curând”, a declarat președintele american, în timpul unui interviu telefonic.

Recomandări Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Trump a stabilit ultimatumul la doar câteva zile după vizita lui Zelenski la Casa Albă. Stabilirea acestui termen de două săptămâni indică presiunea crescută pentru găsirea unei soluții diplomatice. Rămâne de văzut dacă această perioadă va aduce progrese concrete în negocierile de pace sau dacă SUA vor fi nevoite să-și reconsidere strategia față de conflictul din Ucraina.

Condițiile lui Vladimir Putin pentru pacea din Ucraina

În paralel, președintele rus Vladimir Putin a prezentat noi condiții pentru încheierea războiului. Acestea includ cedarea întregii regiuni Donbas, renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și menținerea neutralității țării. De asemenea, Putin dorește excluderea trupelor occidentale din Ucraina.

În comparație cu cererile anterioare, Putin pare să fi făcut unele concesii. Acum, insistă doar asupra retragerii complete a Ucrainei din părțile Donbasului pe care încă le controlează, fiind dispus să oprească avansarea în Zaporojie și Herson.

Pe lângă aspectele teritoriale, Putin menține cererea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și solicită un document juridic care să garanteze că alianța nu se va extinde spre est. O altă opțiune menționată este revenirea la acordurile de la Istanbul, care prevedeau neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul unor garanții de securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE