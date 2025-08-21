Donald Trump a stabilit un ultimatum pentru pacea din Ucraina

Președintele SUA Donald Trump a stabilit un nou termen de două săptămâni pentru a determina dacă se poate ajunge la o soluție pașnică în războiul ruso-ucrainean.

Într-un interviu telefonic cu jurnalistul Todd Starnes, Trump a fost întrebat despre posibilitatea păcii în Ucraina.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști, într-un fel sau altul, dacă va fi pace în Ucraina. După aceea, va trebui poate să adoptăm o altă tactică. Dar vom ști foarte curând”, a declarat președintele american, potrivit sursei citate mai sus.

Evaluarea situației din Ucraina

Trump a lăudat și apariția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Casa Albă pe 18 august. El a remarcat costumul negru al lui Zelenski ca un gest de respect pentru sprijinul SUA.

„Da, arăta foarte bine. Încearcă. E greu. E un război dur”, a adăugat Trump, conform sursei citate.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment critic al conflictului. Stabilirea acestui termen de două săptămâni sugerează urgența găsirii unei soluții diplomatice. Rămâne de văzut dacă această perioadă va aduce progrese concrete în negocierile de pace sau dacă SUA vor fi nevoite să-și reconsidere abordarea față de conflictul din Ucraina.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Noile condiții ale Rusiei pentru teritoriile din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat noi condiții pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit unui surse anonime apropiate Kremlinului.

Conform surselor citate de Reuters, Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din est, să renunțe la aderarea la NATO și să rămână neutră. De asemenea, liderul rus dorește ca trupele occidentale să fie ținute în afara țării.

În comparație cu pretențiile teritoriale din iunie 2024, Putin pare să fi făcut unele concesii. Anterior, Moscova revendica patru provincii ucrainene: Donețk și Luhansk (care formează Donbasul), precum și Herson și Zaporojie.

În prezent, Putin insistă doar ca Ucraina să se retragă complet din părțile Donbasului pe care încă le controlează. În schimb, Rusia ar fi dispusă să oprească avansarea în Zaporojie și Herson.

Condiții suplimentare pentru încetarea conflictului

Pe lângă aspectele teritoriale, Putin menține cererea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO. De asemenea, dorește un document juridic din partea alianței că nu se va extinde spre est.

O altă condiție este un acord care să garanteze că soldații occidentali nu vor fi trimiși în Ucraina ca trupe de menținere a păcii. O opțiune alternativă menționată ar fi revenirea la acordurile eșuate de la Istanbul. Acestea prevedeau neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul unor garanții de securitate din partea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate ONU.