Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump

Vladimir Putin așteaptă în avion pe pistă

Vladimir Putin a aterizat în jurul orei 21:00 (ora României) în Alaska, dar așteaptă încă în avion, pe pistă. Donald Trump nu a aterizat încă.

Ca să nu pară că Putin îl ateaptă pe Trump, unul din propagandiștii care e permanent alături de Putin, așa zisul jurnalist Pavel Zarubin, anunță că președintele rus încă nu a ajuns în Anchorage.

Potrivit acestuia, avionul care a aterizat era un alt avion al unității speciale „Rusia”.

Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), a anunţat Casa Albă într-un comunicat de presă.

Vladimir Putin (72 de ani) este primul lider de la Kremlin care vizitează Alaska, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite în 1867. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte”, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când acolitul său, Dmitri Medvedev, a ocupat, oficial, cel mai important rol de la Kremlin.

Programul și agenda summitului

Consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Uşakov, a oferit detalii despre programul summitului din perspectiva Kremlinului. Acesta va debuta cu o discuţie privată între cei doi lideri de stat, însoţiţi doar de traducători.

După discuţia privată, liderii vor participa la un „mic dejun de lucru” cu delegaţiile extinse. La finalul întâlnirii, Putin şi Trump vor susţine o conferinţă de presă comună.

Durata exactă a summitului nu a fost stabilită, Uşakov menţionând că aceasta va depinde de evoluţia discuţiilor. „Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe discuţiile, când se vor încheia va depinde în primul rând de preşedinţi”, a spus consilierul lui Putin.

Componenţa delegaţiilor

Vladimir Putin va fi însoțit în Alaska de ministrul apărării Andrei Belousov și ministrul finanțelor Anton Siluanov, semn că vrea să discute unele aspecte de securitate și caută ridicarea sancțiunilor care îi afectează mașina de război și implicit regimul. În afară de cei doi miniștri, Putin îi va mai avea alături pe șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev.

Componenţa delegaţiei americane nu a fost încă anunţată oficial.

Negocierile extinse se vor desfăşura în format 5+5, cu experţi suplimentari disponibili în apropiere. Uşakov a subliniat caracterul oficial al întâlnirii şi a susținut că reprezentanții Moscovei vor avea o atitudine serioasă.

Teme de discuţie

Principalul subiect al summitului va fi războiul din Ucraina. Vor fi abordate şi alte aspecte legate de securitatea globală şi regională. Uşakov a declarat: „Desigur, vor fi abordate şi obiective mai largi pentru asigurarea păcii şi securităţii, precum şi cele mai actuale şi acute probleme internaţionale şi regionale”.

Cooperarea economică bilaterală va fi, de asemenea, pe agendă. Consilierul prezidenţial rus a subliniat potenţialul „enorm” şi neexploatat al acestei colaborări.

Casa Albă prezintă întâlnirea ca un „exercițiu de ascultare”, sugerând că Trump intenționează să audă direct termenii de pace ai lui Putin. Această abordare a fost interpretată și ca o încercare a Casei Albe de a tempera așteptările legate de rezultatele summitului.

Locul de întâlnire

Uşakov a evidenţiat importanţa istorică a locaţiei alese pentru summit. În apropierea bazei militare se află un cimitir memorial unde sunt înmormântaţi nouă piloţi sovietici şi alţi patru militari şi civili. Aceştia au decedat între 1942-1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS, în cadrul programului lend-lease. Aceasta va fi prima întâlnire SUA-Rusia pe sol american din 1988.

Alaska, locul ales pentru summit, a fost cândva teritoriu rusesc înainte de a fi vândut în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, potrivit Daily Mail. Proximitatea bazei militare Elmendorf-Richardson din Anchorage față de Rusia a făcut-o un punct critic pentru monitorizarea și interceptarea aeronavelor și rachetelor sovietice în timpul Războiului Rece.

Neutralitatea logistică a locației o face o alegere practică pentru evitarea complicațiilor legate de Curtea Penală Internațională, având în vedere mandatul de arestare emis împotriva lui Putin.

Posibilele cerințe și așteptările

Donald Trump a sugerat recent posibilitatea unui acord de pace în Ucraina care ar implica „schimburi de teritorii”, potrivit Daily Mail. Deși detaliile rămân vagi, această propunere a stârnit controverse și îngrijorări în rândul liderilor europeni.

Trump a declarat: „Căutăm de fapt să recuperăm unele teritorii și să facem niște schimburi. Este complicat, de fapt nimic nu e ușor. Vom recupera unele, altele vor fi schimbate.”

Surse din Casa Albă citate de Daily Mail susțin că administrația americană încearcă să convingă liderii europeni să ia în considerare un acord prin care Rusia ar prelua regiunea Donbas și Crimeea, cedând în schimb regiunile parțial ocupate Herson și Zaporojie.

În același timp, se crede că Rusia are cerințe ample, inclusiv retragerea Ucrainei din regiuni precum Donbas și Crimeea, neutralitate și respingerea NATO – condiții pe care Ucraina și aliații săi le-au respins constant.

Analiștii avertizează că fără presiune coordonată din partea Occidentului și implicarea centrală a Ucrainei, rezultatul rămâne incert. Există temeri că negocierile ar putea duce la o victorie pentru Putin fără garanții de pace durabilă.

Temerile Europei și Ucrainei

În ultimele zile, liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea că s-ar putea ajunge la un acord între Trump și Putin care nu favorizează Ucraina. Ei au insistat în mod repetat că orice înțelegere trebuie să includă participarea Ucrainei.

Într-o declarație comună, mai multe puteri europene, inclusiv Franța, Germania, Italia, Polonia și Finlanda, alături de șefa UE Ursula von der Leyen, au îndemnat SUA să se asigure că Ucraina va fi la masa negocierilor: „Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina.” Într-o conferință de presă ținută la Casa Albă în ajunul summitului, Trump a dat asigurări că această întâlnire va fi doar prima, și că cea care va urma va fi mai importantă, iar acolo va fi prezentă și Ucraina, dar și liderii europeni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că va respinge orice propunere de cedare a regiunii Donbas către Rusia, avertizând că acest lucru ar servi drept bază pentru viitoare atacuri: „Dacă ne retragem astăzi din Donbas – fortificațiile noastre, terenul nostru, înălțimile pe care le controlăm – vom deschide clar un cap de pod pentru ca rușii să pregătească o ofensivă.”

Șofer beat, aproape de comă alcoolică, surprins de poliție în timp ce conducea haotic, în Bistrița. Nu era în stare nici să-și țină banda I VIDEO  
Știri România 20:58
Șofer beat, aproape de comă alcoolică, surprins de poliție în timp ce conducea haotic, în Bistrița. Nu era în stare nici să-și țină banda I VIDEO  
Mesaj Ro-Alert emis după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în Clinceni, judeţul Ilfov
Știri România 18:46
Mesaj Ro-Alert emis după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în Clinceni, judeţul Ilfov
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă", în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată"
Stiri Mondene 17:50
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam"
Stiri Mondene 17:28
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi, la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie"
Politică 17:47
Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi, la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie”
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 16:02
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
