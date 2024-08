Într-o primă discuție, Tristan Tate se referă la victimele lor ca la „miei” și îi descrie fratelui său situația fiecărei fete, evidențiind câștigurile, orele de muncă și problemele de sănătate.

Tristan Tate: Apropo, mâine strângem „mieii”

Andrew Tate: Le verifici conturile? Cât a fost?

Tristan Tate: E ok

Tristan Tate: Oh

Tristan Tate: Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele

Tristan Tate: Este plată dublă

Tristan Tate: Abi a produs bine

Tristan Tate: Foarte

Tristan Tate: Adriana a fost bolnavă

Într-o altă interceptare, Andrew Tate vorbește despre o posibilă pedeapsă cu violul, cu referire la o fată cu care Tristan ar fi avut un conflict, dar cuvântul a fost pus de procurori între ghilimele și poate să aibă o altă conotație. Andrew i-a spus fratelui său că a fost aproape prins de polițiști din cauza ei.

Andrew Tate: Cui îi pasă?

Andrew Tate: Spune-i să depășească momentul

Andrew Tate: Înainte să o „violez” iar

Andrew Tate: Poate să se ducă dracului din ziua aia

Tristan Tate: Nu îmi pasă

Andrew Tate: Aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia

Tristan Tate: Nu omorâți mesagerul

Andrew Tate: Fraiera

Tristan Tate: Las-o

Anchetatorii au interceptat o altă discuție între frații Tate, în care Tristan vorbește fără rețineri despre lovirea unei femei. În final, frații își împart sarcinile: Andrew se ocupă de site-urile de videochat, iar Tristan, de proxenetism, susțin procurorii.

Tristan Tate: Abi și-a pierdut mințile ieri

Tristan Tate: S-ar putea să îi dau un șut în fund

Andrew Tate: Era foarte beată

Tristan Tate: Sau să o pocnesc

Tristan Tate: Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea de proxenetism

Frații Tate câștigau săptămânal zeci de mii de euro din videochat. O parte mică ajungea la victime, dar nu era garantată. Dacă o fată îi supăra pe frați, nu mai primea bani.

Andrew Tate: Au mai intrat bani azi?

Andrew Tate: Ce sold ai?

Andrew Tate: Nu o plăti pe Viv, trimite-i toți la mine. Dă-o dracu de t****

Tristan Tate: Nu a mai intrat niciun ban în contul meu

Tristan Tate: Am plătit safariul în deșert și am plătit-o pe Georgiana

Tristan Tate: Soldul este…

Tristan Tate: Nu. Stai

Tristan Tate: Lasă-mă să o plătesc și pe Adriana

Tristan Tate: 17 mii

Tristan Tate: Și ceva mărunțiș

Tristan Tate: În astea două săptămâni am făcut 14.000 de lire. Totul e acoperit de profit

Tristan Tate: Când scad încasările lui Abi, dar am fata asta nouă? Două mii de lire pe zi nu sunt mărunțiș

Tristan Tate: Înseamnă încă un milion de dolari pe an

Tristan Tate: Cam cât faci în mare parte cu cobratate, asta e important

Tristan Tate: A cerut să vadă ce a intrat în contul bancar. Totul intră o dată, prin paxum. Au intrat 15.000 de la toate trei fetele

Tristan Tate: Spune-mi ce să răspund

Andrew Tate: Exact asta

Andrew Tate: Nu știe numerele celorlalte fete

Andrew Tate: Dă-i toți banii

Tristan Tate: Să îi trimit o mie?

Andrew Tate: Este imposbil de combătut

Andrew Tate: Pierdem mai mult dacă refuză să muncească

Tristan Tate: Mișcarea cu webcam-urile a fost să îi spun lui Abi că, în limite rezonabile, poate păstra banii din Onlyfans pe care îi produce, dacă face 45 de ore pe săptămână o perioadă.

Fetele erau obligate să facă videochat cel puțin 45 de ore pe săptămână, susține sursa citată.

„Las-o gravidă și trimite-o acasă”

La un moment dat, Andrew Tate i-a trimis un mesaj vocal fratelui său, sugerându-i să o lase însărcinată pe una dintre victime, pentru a scăpa de ea.

„E bine cum ești cu Abi, frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă. Nu știu de ce joci jocul ăsta… las-o gravidă și trimite-o acasă. Singurul motiv pentru care am lăsat-o pe Viv să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă. Oricum venea aici, era aranjat. Trebuia să o las gravidă. Cam cât o să o lași pe Abi să muncească? Mai ales acum, că ai lăsat-o pe alta gravidă? Va afla… fă ce trebuie. Am depășit trecutul, webcam… îmi plăcea webcam. Ăsta e sfatul meu, tu faci ce vrei. Eu o las gravidă și scap de ea toată vara, vreau să am o vară fără stres, așa că…”.

Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu, iar fratele său, Tristan, a primit control judiciar, conform deciziei de joi, 22 august, a Tribunalului București.

Inițial, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore miercuri seară, 21 august, după mai bine de 6 ore de audieri, într-un nou dosar. Este vorba despre alte acuzații de trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare a banilor, motiv pentru care miercuri dimineață au fost făcute percheziții.

Frații Tate, trimiși în judecată anul trecut pentru trafic de persoane și viol într-un prim dosar

Pe 30 decembrie 2022, Andrew Tate și Tristan Tate au fost arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, acuzații formulate de DIICOT. Cei doi frați au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu.

În iunie 2023, cei doi, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În august 2023, frații Tate au scăpat și de arestul la domiciliu, fiind plasaţi sub control judiciar, cu mai multe interdicţii. A fost pentru prima oară după 7 luni când o instanță a decis ca cei doi milionari britanici să fie cercetați în stare de libertate.

Pe 16 iulie 2024, Curtea de Apel București a decis să nu le permită lui Andrew Tate și Tristan Tate să părăsească teritoriul României și să circule liberi în întreaga Uniune Europeană, așa cum decisese Tribunalul București. Cei doi milionari britanici au rămas sub control judiciar.

