În lumea subterană, nimic nu este ceea ce pare. Interlopul s-a tăiat cu cuțitul din mâna rivalului său!

“I-a luat cuțitul cu mână cu tot și s-a tăiat singur”. Această frază absurdă e, de fapt, o strategie oribilă, dar, din păcate, eficientă.

În urmă cu câțiva ani, cămătarul Cucu, din Pipera, a ajuns la pușcărie, după ce, în timpul unui conflict, fosta gardă de corp a lui Gigi Becali i-a luat mâna cu tot cu cuțit și s-a tăiat singur, au relatat pentru Libertatea insideri din lumea interlopă.

Machedonu a susținut că, din cauza unei datorii, a fost victima unei tentative de asasinat, în 2017, când ar fi fost împușcat și lovit cu ranga pe stradă.

Presupusul atacator, membru important al lumii interlope din Galați, a fost arestat în luna mai în Franța, acuzat de uciderea unui hacker român, și extrădat acum două săptămâni.

Cine e Machedonu?

Mitică Machedonu este una dintre persoanele temute în cartierul Colentina din București, dar și în Pipera. Nu este afiliat vreunui clan, dar este considerat omul care are influență și poate arbitra conflicte dure între grupările interlope.

Un insider a relatat un episod din “cariera” lui Mitică Machedonu.

În urmă cu câțiva ani, acesta a avut un conflict cu un cămătar din Pipera. Din cauza unei datorii neachitate. Totul ducea spre o confruntare directă. Care a și avut loc, dar în condiții și cu final speciale!

“Ce faci, mă, cu ăla?”

“Cămătarul a venit la Mitică înarmat cu un cuțit. «Ce faci, mă, cu ăla? Ești șmecher, te dai la mine?». Dintr-odată, l-a apucat de mână, i-a luat-o cu tot cu cuțit și s-a tăiat singur! El s-a tăiat, nu Cucu din Pipera! Ăla a ajuns la închisoare și i-au luat și toți banii”, a povestit un insider din lumea interlopă.

Au fost și câțiva martori care au depus mărturie că Mitică Machedonu a fost tăiat, iar cămătarul a fost arestat de autorități.

A pretins că e epileptic ca să scape de acuzațiile de lipsire de libertate din dosarul lui Gigi Becali

Numele lui Mitică Machedonu a apărut în atenție în 2009, când a fost unul dintre cei reținuți în dosarul de sechestare de persoane în care a fost implicat Gigi Becali. După ce i-a fost furată mașina, Becali a recurs la “proceduri judiciare paralele, care intră în sfera ilicitului penal”, după cum se scria în rechizitoriu, pentru a-și recupera limuzina.

Mitică Machedonu a fost unul dintre cei reținuți în dosarul de sechestrare de persoane în care a fost implicat Gigi Becali, în 2009

Acest gen de rezolvare a conflictelor prin forță a exasperat în ultimii ani comunitatea românească.

Pe 27 ianuarie, într-o operațiune desprinsă din filmele mafiote, hoții au fost opriți în trafic prin metoda accidentul și duși la barul din Pipera, unde se afla Becali.

Potrivit Prosport, unul dintre hoți chiar a fost împușcat în picior, în oraș, și băgat în portbagaj. În Pipera, hoțul și-a scos singur glonțul din picior, asistat de Mitică Machedonu.

Cei trei sechestrați le-au declarat anchetatorilor că Gigi Becali i-a întrebat insistent unde se află mașina care i-a fost furată, apoi cerându-le să dea declarații prin care să recunoască furtul, pentru a nu merge la poliție să reclame faptul că au fost răpiți.

După ce au dat declarațiile, cei trei au fost eliberați.

Ulterior, după ce a fost reținut și părăsea sediul Judecătoriei Sectorului 1, Gigi a strigat spre cei prezenți celebra replică: “Barabas, liber, Hristos, în arest! Hoții, liberi, Becali, în pușcărie”, în timp ce își ridica mâinile încătușate.

În cursul audierilor, la care a fost prezent și un reporter al Gazetei Sporturilor, Machedonu a susținut că e epileptic. A adăugat că este tatăl a 4 copii şi că nu are nici măcar o amendă penală.

Arestat inițial pentru 29 de zile, Beciu a fost cercetat în stare de libertate, conform Mediafax.

“Nu sunt bodyguard al lui Gigi Becali, sunt doar machedon, în seara aceea doar m-am dus la bar” – Mitică Machedonu

Inițial, finanțatorul echipei Steaua, cum se numea formația la acea vreme, Gigi Becali, a fost achitat, în 19 octombrie 2011, de un complet de trei judecători al ÎCCJ. Ulterior, pe 11 februarie 2013, conform Hotnews, un complet de 5 judecători de la Curtea Supremă a decis condamnarea lui la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul sechestrării de persoane, cu un termen de încercare de 8 ani.

Chemat să supervizeze o bătaie parte-n parte între clanurile Metin și Sportivilor

Numele lui Beciu a apărut și în 2011. Potrivit unor discuţii telefonice publicate de Adevărul și interceptate în dosarul deschis împotriva grupării conduse de Amet Metin, un apropiat al interlopului Ilie Alexandru, zis “Sandu Geamănu”, membrii clanului au încercat să-l provoace la luptă pe şeful “Sportivilor”, Cristian Roşca. Iar martori au fost chemați mai mulţi oameni din gruparea lui Nuţu Cămătaru. Dar și Mitică Machedonu, care trebuie să supervizeze “corectitudinea” luptei.

Amet Metin: Vrea să-l bată pe Roşca şi ăla nu vrea să vină la bătaie. A venit lumea să vadă cum se bate şi ăla nu vrea să vină. A venit Machedonu, au venit o grămadă de inşi de la Nuţu.

Interlocutor: Care, Mitică? Mitică este cu ăştia?

Amet Metin: Nu, Mitică a venit să vadă bătaia. Adică să nu se bage nimeni.

Interlocutor: Păi nu ştii, Metine, cum sunt? Ce dracu, mă, ei numai câte 20-30 ştiu.

Amet Metin: Lasă că acuma o să stăm după ei săptămâna asta.

Procurorii din Parchetul Capitalei au preîntâmpinat măcelul și au găsit la percheziţia de la unul dintre imobilele “Metinilor” un pistol cu un încărcător şi şase cartuşe, sabie, două topoare, arbalete profesionale cu pat metalic şi opt săgeţi, o macetă, o seceră, o bâtă, două săbii şi un stilet.

A fost victimă a unei tentative de asasinat. Suspectul, extrădat din Franța pentru o crimă

În fine, în mai 2020, un român, 46 de ani, fost luptător K1 și membru al Legiunii Străine, a fost arestat în Paris, la solicitarea autorităţilor române, fiind suspectat că l-a împuşcat în cap, pe 9 martie, în scara unui bloc din Bacău, pe Cezar Oancea, un hacker supradotat de 21 de ani.

Marius Achim fusese dat în urmărire internațională de autoritățile române. Conform EVZ, el a fost extrădat de autoritățile franceze și a ajuns în România pe 15 octombrie.

Presa a scris despre Marius Achim că, în 2017, l-ar fi împuşcat, în Capitală, și pe Mitică Machedonu, din cauza unei datorii. Cazul ar putea fi redeschis.

Machedonu a avertizat că “e liber și poate să tragă oricând”

“Am împrumutat de la el 10.000 de euro şi nu am mai avut să îi dau înapoi. Ne cunoaştem bine, a crescut sub ochii mei, a venit de multe ori la mine în casă. În loc să vină frumos, la poartă, să îmi ceară banii, m-a atacat pe stradă. M-a urmărit cu maşina şi, când am ajuns într-un loc ferit, unde nu erau nici martori, nici camere de supraveghere, m-a atacat. A tras cu pistolul în mine şi, fiindcă nu m-a doborât, m-a lovit cu ranga. În spatele maşinii lui mai era o maşină plină cu interlopi, gata să intervină”, avertiza atunci Mitică Machedonu, potrivit Spy News, citat de Gândul.

Am fost la poliţie, am lăsat acolo geaca găurită de proiectilul pe care l-a tras Achim, ca probă. Autorul este liber, poate să tragă oricând cu pistolul în alţi oameni. Mitică Machedonu:

