Suma uriașă pentru tronsonul din Autostrada Moldovei realizat de grupul UMB reflectă ritmul alert de lucru de pe acest sector, unde constructorul român trebuie să finalizeze lucrările în doar câteva zile, aducând infrastructura din estul țării la un nivel record de executare, relatează Economica.net.

Turcii de la Makyol epuizează bugetul pe A13 Sibiu – Făgăraș

Locul al doilea în clasamentul investițiilor este ocupat de Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș. Pentru proiectul încredințat constructorului turc Makyol s-au înregistrat plăți de 1,36 miliarde de lei de la începutul anului.

Avansul rapid al antreprenorului pune o presiune financiară ridicată pe bugetul alocat acestui lot, sursele din piață indicând faptul că plafonul anual, deja suplimentat la 1,65 miliarde de lei, ar putea fi epuizat în curând.

Top trei este completat de Autostrada A3 Transilvania, unde plățile au atins pragul de un miliard de lei. Această sumă reprezintă mai puțin de jumătate din bugetul total aprobat pentru întregul an 2026, iar datele centralizate nu clarifică dacă valoarea acoperă toate șantierele active derulate de constructorii angajați pe traseu, printre care UMB, Ozaltin și Construcții Erbașu.

Sume importante livrate pentru A0 Nord, A1 și A8

Fonduri consistente s-au direcționat și către proiecte strategice din jurul Capitalei sau peste Carpați. Pentru Autostrada Bucureștiului A0 Nord, ce include șantierele menținute de Pizzarotti – Retter pe lotul 1, CCECC pe lotul 3 și tronsonul finalizat de UMB pe lotul 4, s-au raportat plăți de 764 de milioane de lei.

La o diferență minoră se află Autostrada A1 Sibiu – Pitești, cu 762 de milioane de lei decontați pentru secțiunile 2, 3 și 4, unde lucrează asocierile Mapa – Cengiz, WeBuild și Porr.

Totodată, cel mai avansat sector din Autostrada Unirii A8, respectiv secțiunea 1 Miercurea Nirajului – Leghin construită de Nurol, a beneficiat de plăți de 706 milioane de lei.

Tot pe A7, tronsonul Bacău – Pașcani a atras 670 de milioane de lei, în timp ce pentru lotul lipsă Margina – Holdea din A1 Lugoj – Deva s-au plătit 507 milioane de lei. Pe celelalte șantiere de autostrăzi monitorizate de Asociația Pro Infrastructură, decontările au rămas sub pragul de o jumătate de miliard de lei.

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