Israelul, pregătit să ocupe Gaza

Guvernul israelian a aprobat un plan de ocupare militară a orașului Gaza. Această decizie marchează o escaladare majoră a conflictului din teritoriul palestinian.

Planul, anunțat de biroul premierului Benjamin Netanyahu, prevede că armata israeliană „se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”. Surse guvernamentale au declarat pentru Reuters că planul trebuie aprobat și de cabinetul complet.

Ocuparea orașului Gaza va duce probabil la strămutarea forțată a zeci de mii de locuitori epuizați și înfometați, care se confruntă deja cu condiții de foamete din cauza blocadei ajutoarelor umanitare impuse de Israel.

Detalii despre planul de ocupare a orașului Gaza

Conform unui oficial israelian citat de jurnalistul Barak Ravid, operațiunea va implica „strămutarea forțată a tuturor civililor palestinieni din orașul Gaza către taberele centrale și alte zone până pe 7 octombrie”.

Oficialul a adăugat că se va impune „un asediu asupra militanților Hamas care rămân în orașul Gaza, și în același timp se va desfășura o ofensivă terestră”.

Într-un interviu pentru Fox News, Netanyahu a declarat că Israelul nu dorește să fie „un organism de guvernare” în Gaza și va preda responsabilitatea unei terțe părți nespecificate. „Nu vrem să-l păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm”, a spus el, potrivit sursei ctată mai sus.

Impactul asupra populației civile

Nu este clar câți oameni mai locuiesc în prezent în orașul Gaza, care era cel mai mare centru de populație din enclavă înainte de războiul actual. Sute de mii de persoane au fugit din oraș în primele săptămâni ale conflictului, dar mulți s-au întors în timpul unui scurt armistițiu la începutul acestui an.

O operațiune terestră majoră în orașul Gaza ar putea strămuta mii de oameni și ar perturba și mai mult eforturile de a livra alimente în teritoriul afectat de foamete, unde aproape 200 de persoane au murit deja de inaniție și malnutriție.

„Nu a mai rămas nimic de ocupat”, a declarat Maysaa al-Heila, o locuitoare din Gaza, auzind de planul de preluare a orașului. „Nu mai există Gaza”, a adăugat ea pentru Associated Press.

Motivele pentru care Israelul vrea să ocupe Gaza

Decizia Israelului de a ocupa Gaza a fost „telegrafată de câteva zile”, potrivit corespondentului Al Jazeera din Washington, Shihab Rattansi. El a menționat că fostul președinte american Donald Trump „a dat practic undă verde pentru orice dorește Benjamin Netanyahu să facă”.

Această escaladare a conflictului vine în contextul în care peste 61.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza de la începutul războiului în octombrie 2023.

Implicații umanitare și geopolitice

Ocuparea orașului Gaza ridică serioase îngrijorări cu privire la situația umanitară deja critică din teritoriu. Blocada ajutoarelor și distrugerea infrastructurii au dus la condiții de foamete pentru mulți locuitori.

În plan internațional, această mișcare ar putea complica eforturile diplomatice de a găsi o soluție la conflict și ar putea atrage critici din partea comunității internaționale cu privire la acțiunile Israelului în Gaza.

Foametea, o problemă severă în Gaza

Foametea este o problemă severă în Gaza, recent fiind semnalate și decese în rândul civililor, din această cauză. Un raport IPC (Clasificarea Integrată a Fazelor de Securitate Alimentară) arată că una din trei persoane din Gaza petrece mai multe zile fără să mănânce, iar pragurile de foamete au fost atinse în cea mai mare parte a zonei. Cu toate acestea, Israelul nu recunoaște că este foamete în Gaza și nu își asumă responsabilitatea pentru criza umanitară.

Peste 20.000 de copii au fost tratați pentru malnutriție acută recent, inclusiv peste 3.000 cu malnutriție severă, iar spitalele raportează o creștere rapidă a deceselor legate de foamete, cu decese în rândul copiilor sub cinci ani.

Ajutoarele umanitare intră cu dificultate și în cantități insuficiente în Gaza, iar distribuirea alimentelor pe cale aeriană autorizată recent de Israel nu poate compensa blocajul rutier care face dificilă livrarea alimentelor și a medicamentelor esențiale.

Criza afectează în mod special copiii și femeile însărcinate sau care alăptează, cu o rată de malnutriție acută ce depășește 10%, iar spitalele specializate în malnutriție severă sunt supraaglomerate și duc lipsă de alimente terapeutice.

Cum a început războiul dintre Israel și Fâșia Gaza

Războiul din Gaza a început în octombrie 2023, când violențele dintre Israel și gruparea Hamas s-au intensificat semnificativ, declanșând un conflict militar major.

De atunci, luptele au continuat cu o intensitate variabilă, inclusiv o blocadă totală a livrărilor de ajutoare umanitare în Gaza impusă de Israel, momente de încetare a focului urmate de reluări ale atacurilor și operațiuni terestre din partea armatei israeliene care au vizat combaterea și înfrângerea Hamas.

Pe parcursul războiului, Israelul a concentrat forțe militare la granița cu Gaza și a lansat o serie de operațiuni care includ și intenția declarată a guvernului israelian de a prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza pentru a înlătura Hamas și a institui o nouă administrație civilă în enclavă, distinctă de Hamas și Autoritatea Palestiniană. Conflictul a generat numeroase victime civile și o criză umanitară gravă, cu impact devastator asupra populației din Gaza.

