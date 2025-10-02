Viața simplă a unui „milionar invizibil”

Koichi Matsubara curăță zone publice și efectuează lucrări de întreținere de bază într-un bloc de apartamente din Tokyo, lucrând patru ore pe zi, trei zile pe săptămână, pentru un venit lunar de doar 680 de dolari, mult mai mic decât salariul mediu din Tokyo de 2.400 de dolari.

„A lucra ca om de serviciu nu înseamnă a câștiga bani; înseamnă a rămâne activ”, spune el.

Povestea succesului financiar

Bărbatul a crescut într-o familie monoparentală. El a lucrat după liceu într-o fabrică cu un salariu de 1.220 de dolari pe lună.

A economisit aproximativ 20.000 de dolari pentru a-și cumpăra prima garsonieră, profitând de un punct minim pe piața imobiliară, și și-a extins treptat portofoliul.

Astăzi, Matsubara deține șapte apartamente de închiriat în Tokyo și suburbiile sale și are investiții în acțiuni și fonduri.

„Întotdeauna am sperat să trăiesc din propriile mele averi”, a explicat el.

Acum, el câștigă 30 de milioane de yeni pe an, echivalentul a 203.000 de dolari, din proprietăți închiriate și investiții.

Stil de viață frugal și sănătos

În ciuda averii sale considerabile, Matsubara duce o viață modestă: locuiește într-un apartament ieftin, își gătește singur, nu și-a mai cumpărat haine noi de peste un deceniu și se deplasează în principal cu bicicleta.

„Sper să am ceva de făcut în fiecare zi, să rămân sănătos și să gândesc singur”, afirmă el.

„În fiecare dimineață, mă trezesc, fac curățenie și pun totul în ordine. Mă simt foarte bine.”

Reacții pe rețelele sociale

Povestea lui Matsubara a atras atenția în mediul online.

Un observator a spus: „Este rațional și priceput în gestionarea averii sale.”

„A face puțină curățenie în fiecare zi este, de asemenea, o formă de vindecare mentală și o modalitate bună de a exersa corpul.”, a comentat altcineva.

„Nu subestima niciodată o persoană de serviciu sau un chelner. Un milionar invizibil ar putea fi chiar lângă tine”, a adăugat un al treilea.

În Japonia, stiluri de viață neconvenționale, precum cel al lui Matsubara, nu sunt rare.

Un bărbat de 75 de ani, supranumit „Zeul cadourilor”, trăiește de peste un deceniu folosind doar cupoane și oferte gratuite, fără să cheltuie bani. Deține acțiuni la peste 1.000 de companii și are o avere estimată la peste 700.000 de dolari.

Un japonez de 67 de ani, cunoscut sub pseudonimul Suzuki, care s-a concentrat decenii întregi pe economisire, inclusiv a evitat folosirea aerului condiționat și a refuzat mesele la restaurant, spune că regretă aceste decizii după ce soția lui a murit.