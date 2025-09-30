Cuprins:
Care este povestea japonezului
Povestea sa a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a fost relatată de publicația financiară The Gold Online.
Suzuki s-a născut într-o familie săracă și a început să câștige bani încă din gimnaziu, lucrând part-time în restaurante. După ce și-a găsit un loc de muncă stabil, a închiriat un apartament ieftin, departe de birou.
Își gătea singur și își aducea zilnic pachet la serviciu, de obicei cu fasole și pui. A dus ani buni o viață extrem de restrânsă.
Pentru a economisi la electricitate, aproape că nu folosea aerul condiționat. Călătorea pe jos sau cu bicicleta și nu a mâncat niciodată într-un restaurant.
Soția lui, colegă de muncă, îi cunoștea firea. După nașterea copilului, Suzuki recunoaște că nu a mai fost la fel de strict cu economiile ca înainte. Activitatea de relaxare a familiei era în special aceea de a face picnicuri în parcurile din apropiere. Dacă era nevoie să meargă în alt loc, Suzuki alegea mereu cea mai ieftină rută.
Nu și-a cumpărat nici casă, nici mașină
Mulțumită disciplinei lui, a reușit să strângă 35 de milioane de yeni (aproximativ 240.000 de dolari). La 60 de ani și-a retras o parte din fondul de pensie pentru investiții, iar acum se estimează că are active în valoare de 65 de milioane de yeni (aproximativ 440.000 de dolari).
„Acești bani sunt o garanție pentru situații de urgență și pentru bătrânețea mea”, a declarat Suzuki.
Însă, nu mult după pensionare, soția lui a fost diagnosticată cu o boală gravă și a murit la 66 de ani.
„Mi-aș fi dorit să fi călătorit mai mult împreună și să fi mâncat în restaurante”, a spus Suzuki.
„Dar timpul nu mai poate fi întors. Care este sensul vieții atunci când îți rămân doar banii?”
Suzuki nu este singurul japonez care a economisit foarte mult
Anul trecut, un alt bărbat, de 45 de ani, a atras atenția pentru că a trăit în acest fel timp de peste 20 de ani, reușind să economisească în cele din urmă 135 de milioane de yeni (aprox. 910.000 de dolari).
Mesele lui constau dintr-o prună murată, câteva legume sărate și un bol de orez. Uneori, cina era doar o băutură energizantă obținută cu puncte gratuite de la magazinele de proximitate.
Totodată, la 37 de ani, o femeie din Japonia a reușit să își cumpere 3 case din propriile economii. Timp de 18 ani a trăit cu doar 1,4 dolari pe zi.
