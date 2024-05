Joshua Dean, al doilea denunțător privind defectele de siguranță ale avioanelor Boeing, a murit la vârsta de 45 de ani

„A avut un curaj extraordinar de a susține ceea ce credea că este adevărat și corect și a ridicat probleme de calitate și siguranță. Companiile de aviație ar trebui să încurajeze și să-i stimuleze pe cei care ridică aceste preocupări. În caz contrar, siguranța și calitatea nu sunt cu adevărat prioritățile principale ale acestor companii”, a transmis Brian Knowles, avocatul lui Joshua Dean.

Boeing a fost criticat pentru defecte potențial fatale în seria sa de avioane 737 MAX. O aeronavă a fost aproape de dezastru când panoul unei uși s-a desprins pe o cursă Alaska Airlines, operată cu 737 MAX 9, la puțin timp după decolare, în ianuarie, provocând depresurizarea cabinei.

În urma acestui incident, care s-a soldat cu câţiva răniţi uşor în rândul celor 171 de pasageri şi şase membri ai echipajului care se aflau la bord, avionul s-a întors din drum şi a aterizat la Portland, în loc să aterizeze, aşa cum era programat, la Ontario.

Flash:#AlaskaAirlines temporarily grounded its entire fleet of #Boeing 737-9 aircraft. The decision came after one of the planes experienced mid-air emergency on Friday (local time) when an exit door detached from aircraft, leading to an urgent landing in #Portland.



Soon after… pic.twitter.com/8VVdBPExkS