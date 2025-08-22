Experiență pozitivă la camera de gardă a spitalului Colțea

Giorgos Sfakianakis a povestit că la sosirea la camera de gardă a Spitalului Colțea era singurul pacient. A fost examinat imediat, „cu respect și demnitate”.

„Șoc și rușine la un loc… Acum ceva timp a trebuit să merg la camera de gardă a unuia dintre cele mai mari spitale publice din România, Spitalul Colțea din București. Am intrat și… eram singurul pacient. Am fost examinat imediat, cu respect și demnitate.”, a povestit jurnalistul grec, pe pagina sa de Facebook.

„M-am gândit imediat la Grecia. Unde la camera de gardă aștepți peste 4 ore să fii consultat de un medic (pentru că există o lipsă de personal). Unde coridoarele sunt pline de oameni care suferă, și totuși trebuie să aibă răbdare. Unde sistemul medical a devenit un test de supraviețuire”.

„Astăzi îmi scot pălăria în fața României. Pentru că a dovedit că, cu voință politică, poți avea un Sistem Național de Asigurări Sociale care respectă cetățeanul”, a afirmat jurnalistul.

Comparație cu sistemul medical din Grecia

„De ce în România poți intra într-un spital și să te simți ca o ființă umană, în timp ce în Grecia te simți ca un număr într-o mașină stricată? De ce se întâmplă ca în „săraca” Românie să organizeze un sistem de sănătate funcțional, în timp ce noi, „Grecia europeană”, ne afundăm în incompetență și indiferență?”, a scris jurnalistul grec pe Facebook.

Jurnalistul a subliniat diferențele majore dintre România și Grecia:

În Grecia, la camera de gardă „aștepți peste 4 ore să fii consultat de un medic” din cauza lipsei de personal.

Coridoarele sunt pline de oameni care suferă, iar Sistemul medical este descris ca „un test de supraviețuire”.

În România, pacientul este pus pe primul loc: „Mai întâi Cetățeanul și apoi restul. Fără primul, nu poți avea al doilea”.

Critică la adresa sistemului medical grecesc

Sfakianakis denunță sistemul de sănătate din Grecia, acuzând indiferență și incompetență:

„Acuz Grecia. Pentru că își lasă cetățenii să sufere, să se rănească, să piardă ore întregi și demnitate, doar pentru că nimeni nu îndrăznește să repare sistemul. NIMENI. Asta nu se numește Sănătate. Asta se numește rușine națională.”

Giorgos Sfakianakis a povestit medicilor români experiența sa din Atena: „a durat 9 ore să mă examineze la camera de gardă…”.

„Mi-au spus că «pare ciudat că încă mai ești în viață după asta ».”

Sfakianakis a încheiat postarea subliniind eficiența și respectul pentru pacient în România:

„În România m-au examinat imediat. În Grecia… ai timp să redactezi un testament înainte să te consulte un medic.”

Fotografii de la camera de gardă au fost atașate postării pentru a ilustra experiența.

„Din curiozitate, i-am întrebat pe medici de ce spitalul NU are pacienți care așteaptă la urgențe? «Pentru că avem un sistem de sănătate puternic. Mai întâi Cetățeanul și apoi restul. Fără primul, nu poți avea al doilea.» (…) Mi se pare că nu vom importa doar un Procuror din România, ci și un Ministru al Sănătății.”

Postarea sa a strâns mii de aprecieri pe rețeaua de socializare și sute de distribuiri.

Lauda jurnalistului grec asupra sistemului medical românesc este surprinzătoare pentru mulți dintre pacienții români.

Foarte mulți români se plâng de orele de așteptare în camerele de gardă ale marilor spitale, dar și de condițiile din unitățile medicale.

