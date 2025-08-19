Despre ce se vorbește în postări

În aceste postări virale se vorbește despre „comori dispărute”, „francezi care vor să ia aurul din nămol” sau chiar cruci de cimitir care „ies la suprafață”.

Pe TikTok și Facebook circulă filmări trucate sau generate cu inteligență artificială, însoțite de mesaje alarmiste: „Se golește barajul și fură aurul!”, „Nu trebuie lăsați să ne ia apa și bogățiile”.

Care este realitatea

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a început procesul de golire controlată a acumulării Vidraru, aceasta fiind prima golire completă a barajului din 1974 încoace, anunță compania într-un comunicat de presă.

Această operațiune este necesară pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru și se estimează că se va finaliza pe 28 februarie 2026.

Reacția ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat pe pagina sa de Facebook informațiile false care circulă pe rețelele de socializare despre golirea lacului Vidraru și transmite că „lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului”.







