Măsura vizează în mod special sprijinirea persoanelor vârstnice, a cetățenilor cu mobilitate redusă sau cu dizabilități locomotorii, dar și a familiilor care au în îngrijire copii mici și întâmpină dificultăți zilnice la urcarea treptelor.

Care sunt blocurile eligibile și condițiile obligatorii

Programul se adresează clădirilor cu cel puțin trei niveluri supraterane care nu au fost prevăzute din construcție cu un sistem de ascensor. Pentru ca un imobil să fie eligibil, este obligatoriu ca pe scara respectivă, la un etaj superior parterului, să aibă domiciliul cel puțin o persoană din categoriile vulnerabile amintite sau o familie cu un copil antepreșcolar ori preșcolar.

Dacă numărul de solicitări va depăși bugetul alocat, vor avea prioritate scările de bloc unde locuiesc mai multe persoane cu probleme de mobilitate, clădirile cu un număr mai mare de etaje, dar și imobilele selecționate în funcție de anul construcției.

Proiectul prevede și anumite restricții clare. Clădirile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice nu pot fi incluse direct în program.

De asemenea, blocurile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII sunt excluse inițial, însă lucrările pentru montarea ascensoarelor la acestea pot fi integrate ulterior în programele de consolidare seismică.

Proiectul-pilot cuprinde maximum 100 de blocuri

Mecanismul de finanțare se va desfășura în două etape distincte:

Etapa pilot: Va avea o durată de 18 luni și va include maximum 100 de condominii la nivelul întregii țări, cu o alocare de câte două blocuri pentru fiecare reședință de județ sau subdiviziune administrativ-teritorială.

Extinderea națională: După încheierea celor 18 luni ale etapei-pilot, programul urmează să fie extins la nivel național, în limita bugetelor disponibile.

Banii vor fi asigurați cu precădere din fonduri europene nerambursabile, dar vor fi completați și de alocări de la bugetul de stat și din bugetele locale ale primăriilor.

Programul oferă flexibilitate tehnică și nu impune exclusiv instalarea de ascensoare clasice. În funcție de structura fizică a clădirilor, se pot autoriza și montări de platforme elevatoare, scări mecanizate, rampe speciale sau alte dispozitive destinate accesibilizării.

Când pot fi depuse primele cereri de către asociații

Deși actul normativ a intrat în vigoare la 19 august 2026, asociațiile de proprietari nu pot depune dosarele imediat. Autoritățile au la dispoziție un termen de 90 de zile, respectiv până la 17 noiembrie 2026, pentru a definitiva infrastructura administrativă.

În acest interval, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să aprobe ghidul și mecanismul de finanțare, iar Ministerul Dezvoltării urmează să emită normele metodologice de aplicare.

În paralel, primăriile au la dispoziție un termen de șase luni pentru a realiza un inventar al blocurilor fără lift de pe raza lor și pentru a transmite datele la nivel central.

Procedural, asociațiile de proprietari vor înainta cererile direct către primăria de care aparțin. Autoritatea locală va derula investiția pe baza unui contract de mandat încheiat cu asociația și va încărca ulterior proiectele pe platforma electronică operată de Ministerul Dezvoltării.