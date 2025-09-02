Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Liderul de la Palatul Victoria a prezentat datele care au stat la baza tensiunilor din coaliție, în ședința de duminică, moment în care s-a vorbit de o posibilă demisie. Pe scurt, Bolojan a menționat că la nivel național, numărul total de posturi care ar putea fi înființate e în prezent de 190.000, însă prin organigrame sunt aprobate 164.000 de posturi. În schimb, în momentul de față, în administrația publică locală sunt ocupate 129.000 de posturi. Potrivit președintelui PNL, dezirabilă ar fi o reducere a 40% din posturi, ceea ce ar însemna o reducere efectivă de 10% din posturile ocupate, adică 13.098.

Județe unde nouă din zece UAT-uri trebuie să facă reduceri

Conform datelor de pe masa prim-ministrului Ilie Bolojan, dacă ținem cont de statistica pur procentuală a UAT-urilor care ar trebui să reducă posturi, clasamentul e condus de Galați, unde 92% dintre acestea (adică 61 din 66) ar trebui să facă reformă internă, fiind secondat de Sălaj, unde în 90% dintre UAT-uri (56 din 62) ar trebui reduse posturile. Județe cu un procent ridicat de UAT-uri unde ar trebui reduse din posturi mai sunt și Vrancea (84%, ceea ce înseamnă 62 din 74 de UAT-uri), Buzău (78%, adică 69 din 88 de UAT-uri) și Ilfov (76%, adică 31 din 41 de UAT-uri).

La polul opus, județele cu cele mai puține UAT-uri care ar trebui să reducă din posturi sunt Bihor (16%, unde până în toamnă Ilie Bolojan a fost șef de CJ), Bistrița-Năsăud (17%) și Cluj (18%).

Raportarea la numărul de posturi per UAT-uri

Pe de altă parte, dacă ne raportăm la numărul efectiv de UAT-uri dintr-un județ care ar trebui să facă reduceri de personal, topul e condus de Buzău (69 de UAT-uri problematice), Prahova (68 de UAT-uri), iar locul al treilea e împărțit de Dolj și Iași, cu câte 65 de UAT-uri.

Statistica Guvernului privind posturile ocupate și cele care ar trebui desființate – Tabel realizat de Guvernul României

În schimb, la polul opus se află Municipiul București, cu doar 4 UAT-uri problematice. Pe lângă Municipiul București, în județele Bistrița-Năsăud și Tulcea, doar 11 UAT-uri trebuie să aplice reducerea de posturi cu 40%, fiind urmate de Cluj, cu 15 UAT-uri și Bihor, cu 16 UAT-uri.

Administrațiile cu cele mai mari reduceri de posturi ocupate

Potrivit simulării prezentate public de Guvern, în ceea ce privește numărul efectiv de posturi ocupate (nu totale) care ar trebui să dispară, topul e deschis în mod surprinzător nu de Municipiul București, ci de județul Prahova, unde ar trebui să aibă loc 724 de concedieri. Capitala e pe locul doi, cu 709 posturi ocupate care ar trebui desființate, iar pe locul al treilea Argeșul, cu 649.

Borna de 500 de posturi ocupate care ar trebui reduse mai e depășită de Suceava (627 de posturi), Galați (522 de posturi) și Mureș (513 posturi).

