Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță că de la începutul războiului și până acum a confirmat peste 100 de atacuri care au vizat serviciile de sănătate din Ucraina, potrivit The Guardian.

”Până acum, OMS a verificat 103 incidente care implică atacuri asupra unităților de asistență medicală, cu 73 de persoane ucise și 51 rănite, inclusiv lucrători din domeniul sănătății și pacienți”, a declarat șeful organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferință de presă, catalogând aceste date drept „o piatră de hotar sumbră”.

Dintre atacurile confirmate, 89 au afectat instituțiile sanitare, iar majoritatea celorlalte au afectat serviciile de transport, inclusiv ambulanțele.

„Suntem revoltați că atacurile asupra serviciilor de sănătate continuă”, a spus directorul OMS, adăugând că acestea reprezintă „o încălcare a dreptului internațional umanitar”.

More than 100 attacks on health care in #Ukraine verified by WHO since the start of the war on 24 February.

The attacks so far have claimed 73 lives and injured 51.



Health workers, health facilities are #NotATarget