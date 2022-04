Excluderea Moscovei vine în urma acuzațiilor de crime de război comise de trupele Kremlinului în Ucraina.

Înaintea votului, ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a acuzat Rusia de comiterea unor abuzuri „îngrozitoare” – ridicând problema civililor uciși în orașul Bucha, din apropierea Kievului.

Reprezentantul Rusiei la ONU, Gennady Kuzmin, a condamnat votul, iar alte națiuni, inclusiv Coreea de Nord și Siria, s-au alăturat acestuia.

Rezultatul votului de joi din cadrul Adunării Generale a fost: 93 de state au fost „pentru” excluderea Rusiei, 24 s-au pronunțat „împotrivă”, iar 58 s-au abținut. Pentru suspendarea Rusiei din Consiliu, Adunarea Generală avea nevoie de un vot favorabil din partea a două treimi din membrii săi.

Printre țările care au sprijinit suspendarea Rusiei se numără SUA, statele UE, Marea Britanie și, bineînțeles, Ucraina. China, Siria și Belarus s-au numărat printre statele care au votat împotriva moțiunii. Iar India, Egiptul și Africa de Sud s-au numărat printre națiunile care s-au abținut.

Într-un proiect de rezoluție, Adunarea Generală a ONU, formată din 193 de membri, și-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la criza actuală a drepturilor omului și la criza umanitară din Ucraina”, în special cu privire la rapoartele privind încălcările drepturilor de către Rusia.

De asemenea, Adunarea Generală a precizat că organizația va suspenda dreptul de membru în Consiliului pentru Drepturile Omului al unui stat care „comite încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului”.

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat că este „recunoscător” statelor membre ale ONU care „au ales partea corectă a istoriei” și au votat pentru suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

„Criminalii de război nu au ce căuta în organismele ONU care au ca scop protejarea drepturilor omului”, a reacționat oficialul ucrainean, pe Twitter.

