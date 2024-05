08:06 - Acum 2 ore David Cameron: Ucraina are dreptul de a folosi armamentul britanic pentru a lovi în interiorul Rusiei

Aflat la Kiev, ministrul britanic de externe, David Cameron a promis, joi, Ucrainei un ajutor militar anual de trei miliarde de lire sterline (3,74 miliarde de dolari) „atât cât este nevoie”, adăugând că Londra nu are nicio obiecție cu privire la utilizarea armelor în interiorul Rusiei, relatează Ukrainska Pravda.

„Ucraina are acest drept. Așa cum Rusia lovește în interiorul Ucrainei, puteți înțelege foarte bine de ce Ucraina simte nevoia să se asigure că se apără. Vom da câte trei miliarde de lire sterline în fiecare an atâta timp cât este nevoie. Am epuizat tot în ceea ce privește furnizarea de echipamente. Unele dintre aceste (n.r. – echipamente) ajung de fapt în Ucraina astăzi, în timp ce eu sunt aici”, a declarat David Cameron.