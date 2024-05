Peste 160 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului, într-o zonă industrială din vestul Berlinului.

Locuitorii capitalei germane au fost avertizaţi că se răspândeşte un nor de fum toxic potenţial periculos.

Pompierii din Berlin au postat pe X, fostul Twitter, o hartă cu zona de răspândire a fumului, însoțită de instrucţiuni de siguranţă pentru locuitori.

Potrivit lui Adrian Wanzel, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Berlin, citat de Bild, norul ar putea conţine acid sulfuric şi cianură de hidrogen, substanţe care erau depozitate în fabrică, a cărei clădire de patru etaje s-a prăbuşit parţial.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin



According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm