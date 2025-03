Lotul 3 al A0 Nord: Progres, dar cu rezerve

Cei 8,6 kilometri ai lotului 3, care leagă Pantelimon (DN3) de Afumați (DN2), ar putea fi gata în decembrie 2025. Cu toate acestea, constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) trebuie să accelereze semnificativ ritmul lucrărilor.

„Contractul cu chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a fost semnat în 16 martie 2023, are ordin de începere emis în 22 mai 2023 și prevede 12 luni de proiectare și 18 de execuție”, potrivit Asociația Pro Infrastructură.

Deși mobilizarea companiei chineze este considerată satisfăcătoare, experții avertizează că, fără o intensificare urgentă a eforturilor, finalizarea ar putea întârzia până în primăvara lui 2026.

Lotul 4 al A0 Nord: Provocări multiple

Pentru cei 4,47 kilometri ai lotului 4, care conectează Autostrada A2 cu DN3, finalizarea în 2025 depinde de îndeplinirea simultană a trei condiții critice. Asociația Pro Infrastructură subliniază: „Contractul cu UMB a fost semnat în 31 august 2020. Prima autorizație de construire a fost emisă în aprilie 2023 și cea de-a doua, cea mai importantă, abia în aprilie 2024, care cere execuție în 18 luni, deci termen de finalizare: octombrie 2025.”

Condițiile pentru finalizarea în 2025 includ:

Gestionarea eficientă a restricțiilor de mediu în zona Lacului Cernica;

Alocarea de resurse suficiente de către UMB, în ciuda angajamentelor multiple pe alte proiecte;

Finalizarea la timp a lotului 3 de către CCECC.

Comparație între loturi

Lotul 3, construit de CCECC, înregistrează un progres de 36% după un an de la începerea lucrărilor. În contrast, lotul 4, deși a început cu un an mai devreme, are doar 33% progres. Această diferență se datorează parțial obstacolelor birocratice întâmpinate pe lotul 4, în special în zona viaductului de la Cernica, dar și mobilizării rapide a constructorului chinez pe lotul 3.

Autostrada de centură A0 Sud: 92% finalizată

Lotul 3 al autostrăzii de centură A0 Sud ar putea fi dat în folosință la sfârșitul lunii aprilie, având în prezent un stadiu fizic de execuție de peste 92%, a anunțat marți constructorul grec AKTOR. Însă reprezentanții Companiei de Drumuri nu cred că acest lucru va fi posibil, precizând că noul termen pentru darea în trafic a drumului este iulie 2025.

