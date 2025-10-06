Ministrul a subliniat importanța stabilirii unor mecanisme clare în colaborare cu producătorii și furnizorii de energie.

Bogdan Ivan vrea să ieftinească energia electrică

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic”, a spus Bogdan Ivan.

Oficialul a propus o abordare bazată pe parteneriat și dialog, invitând părțile interesate să participe la discuții în cadrul unui grup de lucru.

„Și sunt niște mecanisme pe care cred că le știm cu toții (…), vreau să spun doar că doresc să fim parteneri în gândirea asta și din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic. Mă refer la prețul final cu toate accesoriile și cu toate tarifele plus taxe și TVA”, a continuat șeful de la Energie.

Impactul liberalizării prețurilor la lumină

Liberalizarea prețului la energie a avut un impact semnificativ asupra românilor. Prețul a crescut de la 0,68 lei la 1,50-1,55 lei, ceea ce a generat îngrijorări în societate, a apreciat Bogdan Ivan.

„Deși avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 kWh pe lună și plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriașă, dar în același timp, mediatic vorbind, e x2”, a explicat ministrul Energiei.

Creșterea prețului la curentul electric are implicații mai largi pentru economie. Conform datelor Eurostat citate de ministru, ponderea costului energiei în produsul finit a crescut de la 2% în 2019 la 10% în 2025.

Această creștere afectează competitivitatea produselor românești și contribuie la deficitul balanței comerciale.

Măsuri propuse pentru protejarea românilor vulnerabili

Bogdan-Gruia Ivan a anunțat că ia în considerare un proiect de lege pentru a proteja consumatorii vulnerabili. Acesta ar include:

Blocarea deconectării pentru clienții vulnerabili care nu pot plăti facturile

Un mecanism pentru a limita prețul la 1 leu per kilowatt pentru consumatorii cu venituri până la 2.500-3.000 de lei.

„Sunt mecanisme în lucru în momentul de față, pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a declarat recent Ivan.

Cum găsești cele mai avantajoase oferte la curentul electric

În prezent, există patru companii care furnizează energie electrică sub 1,30 lei per kWh, cea mai ieftină fiind oferta Hidroelectrica, o companie de stat.

Consumatorii sunt încurajați să folosească acel comparator de prețuri de pe site-ul ANRE pentru a găsi oferte mai avantajoase, iar transferul la altă companie este gratuit.

Ministrul a subliniat importanța acestor măsuri pentru stabilizarea pieței energiei și reducerea inflației. El a invitat toate părțile interesate să participe la discuții pentru a găsi soluții echitabile și sustenabile.

De ce e important ca România să reducă prețurile la energie

Ministrul Energiei a evidențiat că problema prețurilor ridicate la energie este o chestiune de securitate națională.

El a explicat recent că, fără intervenție, românii ar putea plăti cele mai mari prețuri la energie din lume, afectând atât consumatorii, cât și competitivitatea companiilor românești la export.

„E o problemă de siguranţă naţională şi de securitate naţională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% şi 70% costul energiei. Aşa că nu e o problemă a unui minister”, a declarat Ivan.

Bogdan Ivan: în 6-9 luni, prețurile la energie vor scădea

Bogdan Ivan estimează că în aproximativ 6-9 luni, prețurile pentru consumatorul final ar trebui să se stabilizeze și să scadă.

El lucrează cu experți din România și străinătate pentru a accelera procesul de producție și pentru a elimina barierele birocratice în calea proiectelor strategice.

„Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial, cu premierul României, şi-l pregătim să-l introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introducem noi capacităţi de producţie”, a adăugat ministrul.

