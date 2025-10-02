Ministrul a dezvăluit planuri pentru un proiect de lege care să prevină deconectarea clienților vulnerabili și să stabilească un preț maxim pentru consumatorii cu venituri mici.

Proiectul de lege propus de ministrul Energiei

În prezent, patru companii furnizează energie electrică sub 1,30 lei/kWh, prețul plafonat anterior.

„Oamenii pot să se uite pe comparatorul de preţuri, și pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preţ mai bun”, a declarat Ivan.

După liberalizarea pieței de energie, compania de stat Hidroelectrica a venit cu cele mai bune oferte pentru români la prețul curentului electric.

Ministrul a explicat că noul proiect de lege ar avea două componente principale:

Blocarea deconectării românilor vulnerabili care nu pot plăti facturile Stabilirea unui preț maxim de 1 leu/kWh pentru consumatorii cu venituri până la 2.500-3.000 lei.

„Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienţi vulnerabili, pe de o parte, care nu îşi permit să plătească facturile, şi, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preţ maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de faţă, care vreau să le operaţionalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a spus ministrul Energiei.

De ce e important ca România să reducă prețurile la energie

Ministrul Energiei a evidențiat că problema prețurilor ridicate la energie este o chestiune de securitate națională.

El a explicat că, fără intervenție, românii ar putea plăti cele mai scumpe prețuri la energie din lume, afectând atât consumatorii, cât și competitivitatea companiilor românești la export.

„E o problemă de siguranţă naţională şi de securitate naţională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% şi 70% costul energiei. Aşa că nu e o problemă a unui minister”, a declarat Ivan.

Bogdan Ivan: în 6-9 luni, prețurile la energie vor scădea

Bogdan Ivan estimează că în aproximativ 6-9 luni, prețurile pentru consumatorul final ar trebui să se stabilizeze și să scadă.

El lucrează cu experți din România și străinătate pentru a accelera procesul de producție și pentru a elimina barierele birocratice în calea proiectelor strategice.

„Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial, cu premierul României, şi-l pregătim să-l introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introducem noi capacităţi de producţie”, a adăugat ministrul.

De ce România are cel mai scump curent electric din regiune

România are uneori prețuri mai mari la energie decât țările vecine, chiar dacă are producție proprie, a spus anterior Alessio Menegazzo, membru în consiliul de administrație al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie și CEO & Country Manager al companiilor PPC în România.

Una dintre cauze este lipsa interconectărilor energetice eficiente cu alte state din regiune, ceea ce reduce flexibilitatea de a importa curent electric ieftin.

„Ceea ce este o diferență substanțială în zona de Balcani, că aceeași problemă este în Bulgaria și în Grecia, nu numai în România, este nivelul de interconectări care este foarte limitat. A doua este o problemă de cum funcționează piața în România. Este foarte puțin lichidă pentru că instrumentele și regulile de piață sunt încă desemnate față de o lume care nu mai există. O problemă substanțială este faptul că noi nu ne-am gândit la politicile care ar trebui să guverneze sistemul energetic, care trebuie să țină cont de noutățile tehnologice, de o pondere din ce în ce mai mare a regenerabilelor”, a precizat Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025.

El îndeamnă ca statul român să lase deoparte „discuțiile care țin de suveranitate energetică”.

