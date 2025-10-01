Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”

Ce le recomandă ministrul Bogdan Ivan românilor care au facturi uriașe la energie

Ministrul Energiei a făcut un apel important către consumatorii români. În timpul unui interviu acordat la Antena 3 CNN, el i-a îndemnat pe cei care se confruntă cu facturi mari la electricitate să analizeze piața și să-și schimbe furnizorul.

Bogdan Ivan subliniază că există încă furnizori care oferă energie sub 1,3 lei/kWh, fostul plafon care a expirat la 1 iulie.

„În momentul de față, sunt patru companii care furnizează energia electrică la sub un leu si 30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie.

Oamenii pot sa se uite pe comparatorul de preturi. Pot, în mod gratuit, să se mute la un alt furnizor care să ofere un preț mai bun”, a spus ministrul Energiei.

Ministerul Energiei lucrează la un proiect de lege și o serie de măsuri pentru consumatorii vulnerabili

Bogdan Ivan a dezvăluit că lucrează la un proiect de lege cu două componente importante. Pe de-o parte, ministrul își dorește o lege în România care si interzică debranșarea consumatorilor vulnerabili, iar pe de altă parte dorește plafonarea prețului la 1 leu /kWh pentru persoanele cu venituri mici.

„În momentul de față, separat, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile și, pe de altă parte avem un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit lunar până în 2.500 – 3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu/kWh”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Ce s-a întâmplat cu prețurile la energie după ridicare plafonării la 1 iulie 2025

După eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică prețurile au înregistrat o creștere semnificativă pentru consumatorii casnici.

Măsurile de sprijin și plafonare care au limitat costurile energiei în ultimii ani au încetat, iar prețul energiei electrice este stabilit exclusiv pe piața liberă, conform contractelor cu furnizorii. Odată cu eliminarea plafonării, ministerul a introdus și măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Românii primesc tichete de sprijin pentru plata facturilor la energie.

Principalele efecte au fost:

Creșteri medii ale prețului cuprinse între 34% și 50%, variind în funcție de furnizor și zona de distribuție.

Consumatorii mici și medii au fost cei mai afectați, în special în regiuni precum Oltenia și Transilvania, unde infrastructura de distribuție este mai veche și costurile de întreținere mai mari, făcând tarifele mai ridicate.

Prețul pentru energia electrică activă a ajuns să fie între aproximativ 1,1 și 1,5 lei/kWh, față de 0,68 lei/kWh cât era plafonarea maximă înainte.

Pentru consumatorii din zone cu rețele mai degrabă moderne și mai competitive, cum ar fi zona Delgaz Grid, creșterea prețului a fost mai temperată.

Multe companii oferă în continuare opțiuni de plata eșalonată pentru a ajuta clienții să gestioneze facturile mai mari.

Eliminarea plafonării a dus la o liberalizare totală a pieței energiei electrice, cu prețuri mult mai ridicate strict determinate de piață, afectând în special consumatorii casnici din zonele cu rețele de distribuție mai vechi și consum mic sau mediu.





