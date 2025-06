Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare pe canalul său de YouTube, unde, cu lacrimi în ochi și vizibil afectată, a povestit cum ar fi fost agresată fizic de fostul său iubit, Iustin Petrescu. Cei doi s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an, după o relație de câțiva ani, însă Marilu susține că traumele suferite în acea perioadă încă o urmăresc.

Potrivit influenceriței, primul episod de agresiune ar fi avut loc la un an de la începutul relației, când, spune ea, Iustin ar fi tras-o de păr și ar fi târât-o până în dormitor, unde ar fi încercat să o sufoce.

„El m-a bătut, pentru că m-a bătut. Pot să recunosc acum după atâta timp că am fost bătută (…) Din momentul în care m-a bătut, eu nu am mai putut să fiu același om (…) Eu nu am ridicat niciodată mână la el (…) M-a luat de păr, m-a pus pe jos, în bucătărie, și m-a tras, efectiv, de păr până în dormitor (…) El nu spunea nimic, doar continua cu bătaia. Nu îmi mai amintesc ce s-a întâmplat, nu știam ce să fac, unde să fug, cum să fug. După ce m-a bătut, nu mai știu cât a fost, a fost oricum mult (…) Am intrat în casă și omul ăsta a început să își ceară scuze și să spună că eu l-am provocat (…) M-a tras în pat, a pus genunchiul pe pieptul meu și încerca să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni. Nu doar că îmi dădea pumni… (…) Îmi amintesc că primeam pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul lui pus pe pieptul meu, eu nu mai puteam să respir și încercam să îl dau de pe mine”, a povestit Marilu Dobrescu, într-un videoclip postat pe YouTube.

Marilu Dobrescu susține că episoadele de violență s-au repetat

Ulterior, spune ea, violențele ar fi continuat. A povestit că, de multe ori, era trasă de păr atunci când reacțiile ei nu erau pe placul fostului partener. A existat chiar și un moment în care au fost opriți de poliție, în timp ce el o trăgea de păr în mașină, dar Marilu s-ar fi prefăcut că totul este în regulă, de teama consecințelor.

„Omul ăla m-a sufocat în pat (…) Nu am ridicat mâna la el niciodată, înainte de chestia aia. Am mai avut momente violente și de câteva ori am reacționat eu pentru că mă aducea în starea aia (…) Eram în trafic și mă trăgea de păr. Când nu îi convenea ceva sau îl enervam cu ceva sau nu făceam ceva, mă trăgea de păr. Odată ne-a oprit poliția, eram în mijlocul străzii undeva și știu că a început să mă păruiască și în spatele nostru era poliția. Ne-a oprit poliția și a trebuit să spun că nu, nu e nimic, că ne jucam și noi”, a mai spus influencerița.

În ciuda episoadelor violente, Marilu a încercat să salveze relația. Cei doi și-au dorit chiar să devină părinți. Totuși, influencerița spune că a început să-și pună semne de întrebare asupra normalității vieții lor de cuplu și a ieșit la o întâlnire cu un alt bărbat pentru a-și clarifica sentimentele. În aceeași perioadă, susține că Iustin și-ar fi adus actuala iubită în casa în care locuiau împreună.

Un alt detaliu tensionat dezvăluit de Marilu a fost acela că Iustin ar fi dorit să fie trecut pe actele casei, însă mama ei s-ar fi opus categoric, blocând inițiativa.

Reacția lui Iustin Petrescu

În urma valului de reacții și întrebări venite din partea urmăritorilor, Iustin Petrescu a răspuns public, negând toate acuzațiile făcute de fosta parteneră. El a transmis că nimic din ceea ce Marilu a spus nu este adevărat și a subliniat că situația va fi clarificată în instanță.

„Sunt siderat de ce scoate din gură. Nu este adevărat! Eu mă apăr cum pot, dar nu am platforma ei, nu mă urmărește atâta lume, sincer, sunt în șoc. Normal că violența nu este ok, da ce face aici e de rezolvat în tribunal și asta o să facem”, a scris Iustin Petrescu, pe TikTok.

Cazul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde fanii lui Marilu au felicitat-o pentru curajul de a vorbi deschis despre un subiect atât de sensibil. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, însă mărturiile făcute în spațiul public ar putea avea un ecou puternic asupra opiniei publice și, eventual, al justiției.

