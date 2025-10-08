Situația politică, tensionată

În timpul unei vizite la un salon de creștere a animalelor, Le Pen a declarat: „Cenzurez totul. Acum, gata. Gluma a durat destul”. Ea așteaptă fie dizolvarea Adunării Naționale, fie demisia președintelui Emmanuel Macron.

Sébastien Lecornu, prim-ministrul demisionar, a încercat să calmeze spiritele, afirmând că perspectiva unei dizolvări se îndepărtează. Cu toate acestea, Le Pen rămâne fermă în poziția sa, declarând că „se fluieră sfârșitul recreației. Și începutul campaniei.”

Lecornu a demisionat la doar 14 ore după prezentarea guvernului său, adâncind și mai mult criza. El a inițiat consultări cu diverse partide pentru a găsi o soluție la impasul politic actual.

Perspective electorale

Un sondaj recent Toluna Harris Interactive pentru RTL arată că Rassemblement National (RN) este favorit în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale. Partidul condus de Le Pen se află în fruntea sondajelor, indiferent dacă este reprezentat de președintele său Jordan Bardella (35%) sau de Marine Le Pen însăși (34%).

În acest context tensionat, blocul central se află la egalitate cu stânga pentru un loc în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Criza politică se adâncește în Franța odată cu căderea, prin pierderea votului de încredere, a celui de-al doilea guvern de la alegerile parlamentare anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron după scrutinul europarlamentar din vara anului trecut, care a marcat ascensiunea extremei drepte.