Marius Humelnicu, ministrul propus al Economiei, a jucat un singur meci întreg în Liga 1, suspect de blat

Pentru evoluția sa contra celor de la Rocar (2-3), tânărul Humelnicu, azi aflat în pole-position pentru postul de ministru al economiei, a luat nota 3 în Gazeta Sporturilor și o stea în ProSport. Ambele ziare de sport au văzut ceva suspect la meciul „amical” jucat în debutul returului din sezonul 1999-2000. Avea să mai joace un minut în Liga 1, apoi să revină în Divizia B și, apoi, să joace în AzerbaidjanDECIZIEGuvernul girat de Iohannis a ales ministrul Sportului: „Avem mult de lucru”

Propunerea pentru postul de ministru în cabinetul Ciucă, Marius Humelnicu, fost fundaș dreapta la Oțelul Galați, a jucat doar două meciuri în prima ligă din România.

El a debutat în campionat pe 4 martie 2000, când antrenorul Țiți Dumitriu l-a titularizat contra celor de la Rocar. Din apărarea Oțelului mai făceau parte nume mult mai cunoscute: Pelin, Tofan, Haraga – ultimul înlocuit cu Mozacu.

Humelnicu nu mai era neapărat un tânăr de perspectivă. Mergea pe 23 de ani, primele sezoane fiind jucate în liga a doua, la Dunărea, cealaltă echipă din oraș.

Rocar s-a impus cu 3-2, însă meciul a fost aspru criticat în cele două cronici din principalele ziare de sport din țară, Gazeta Sporturilor și ProSport.

Un ziar i-a dat nota 3, un altul – o steluță

GSP i-a dat nota 3 lui Humelnicu, notă primită de toți fotbaliștii de pe teren, iar jurnalistul care a semnat cronica a titrat „Onoarea celor fără de onoare”. Motivul, meciul a fost suspectat de blat.

„Rocar și Oțelul au refuzat fotbalul, alegând farsa”, a adăugat jurnalistul Andrei Bălan. „Ecranizare răsuflată”, a conchis în cronica partidei.

ProSport i-a dat lui Humelnicu o steluță, echivalentă notei 4. Cristian Costache, jurnalistul care a radiografiat partida, a încheiat cu concluzia spectatorilor prezenți la partidă: „Hai, bă, că-i vrăjeală”.

Humelnicu a mai jucat un singur meci în prima ligă, conform statisticii GSP. Un minut pe finalul partidei din 22 martie cu FC Național, 2-0, când a fost introdus la trecerea timpului, pentru conservarea unui rezultat valoros.

A mai jucat la Fieni și apoi în Azerbaidjan

Apoi, conform cifrelor culese de Romeo Ionescu, statistician care a colaborat cu GSP și ProSport, Humelnicu și-a continuat cariera la Cimentul Fieni (B), Dacia Unirea Brăila (B), Inter Gaz București (B), cu un scurt intermezzo de doi ani în Azerbaidjan, unde a jucat pentru necunoscuții de la Şahdağ Qusar FK și 4 meciuri la Gabala, formație mai cunoscută din țara ex-sovietică.

Statisticile nu conțin anii 2000-2002, în care, cel mai probabil, Humelnicu a jucat în eșalonul terț din România.

În total, conform statisticilor, el are 2 jocuri în Divizia A și 124 în Divizia B. A marcat și 11 goluri în cel de-al doilea eșalon.

Liceul făcut în paralel cu cariera de fotbalist, BAC-ul luat la șase ani de la începerea studiilor

În vârstă de 44 de ani, Humelnicu este absolvent al Liceului cu Program Sportiv din Galați. Potrivit CV-ului de pe site-ul Senatului, Humelnicu și-a luat diploma de bacalaureat la șase ani după începerea studiilor liceale, în 2007, atunci când a capăt și carierei de fotbalist la Oțelul Galați, din cauza unei accidentări, după cum scrie publicația Economedia.

A terminat Facultatea de Mecanică specializarea Inginerie Managerială și Tehnologică la Universitatea „Dunărea de Jos” din același oraș, după 5 ani – 1997 – 2002. În 2010, Humelnicu a terminat un masterat în ”Drept şi Administraţie Publică Europeană”, pentru ca mai apoi să devină expert în achiziții publice.

În același an în care s-a lăsat de fotbal – 2007, Marius Humelnicu a devenit administratorul unei afterschool, pentru ca după un an să-și înceapă ascensiunea politică, mai întâi pe post de consilier parlamentar, ulterior consilier local, șef la Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Galaţi.

„Saltul” spre București îl face în 2015, când pentru aproape un an este secretar de stat la Ministerul Transporturilor în Guvernul Victor Ponta, funcție în care revine patru ani mai târziu, în Guvernul Viorica Dăncilă.

În octombrie 2020 a fost ales viceprimar al orașului Galați, funcție în care a rămas doar două luni, până la alegerile parlamentare din decembrie, când a fost ales senator de Galați.

Plin de datorii

Potrivit declarației de avere, Humelnicu are un apartament în Galați și unul în Predeal, cumpărate împreună cu soția, plus o mașină Volkswagen. În conturile bancare are ceva mai mult de 30.000 de lei.

Senatorul PSD e însă plin de datorii: are patru credite. Cel mai mare, de 350.000 de lei trebuie să-l restituie până în 2042 Băncii Transilvania. Acestei datorii i se mai adaugă una de 128.000 de lei la Porsche Leasing, o altă de 84.000 de lei la Piraeus Bank și o alta, de aproape 30.000 de euro la aceeași bancă.

Anul trecut, Humelnicu a avut împreună cu soția venituri de ceva mai mult de 160.000 de lei, deși acesta nu menționează decât câștigurile aferente perioadei octombrie-decembrie – cât a fost viceprimar în Galați, plus o lună de deputăție.

Activ în Senat

De când a ales senator, în urmă cu un an, Humelnicu s-a dovedit a fi un parlamentar activ: are 10 declarații politice, 21 de inițiative legislative, 15 interpelări și 49 de luări de cuvânt în plen. În plus, a semnat trei moțiuni

Marius Humelnicu, noul ministru al Economiei

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a încercat să explice azi ce îl recomandă pe Humelnicu să fie ministrul Economiei. Argumentele oficialului sunt subțiri.

„Vorbiți de domnul Humelnicu? Senatorul de Galați? Care este președintele comisiei de… IT din Senat, comisie decizională? Am înțeles că este inginer și are toată susținerea noastră pentru acest domeniu. Veți vedea, va veni în fața dumneavoastră și veți afla. Sper să fie un ministru pe așteptările românilor”, a declarat liderul PSD, conform digi24.

Cine l-a recomandat? „A venit din partea organizației Galați. Așa funcționează un partid”, a mai spus Ciolacu.

Lista miniștrilor din Guvernul PNL-PSD-UDMR

Conform Libertatea, noua coaliție de Guvernare a definitivat lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru votul de învestitură, sub conducerea lui Nicolae Ciucă. În noua structură, PSD are nouă ministere, între care Finanțe (Adrian Câciu), Apărare (Vasile Dîncu) și Tineret și Familie, un minister nou înființat, care va fi condus de Gabriela Firea.

PNL are 8 portofolii, inclusiv cel al Justiției (Cătălin Predoiu) și Fonduri Europene (Dan Vîlceanu). UDMR va păstra cele trei ministere avute și în coaliția cu USR.

Ministerele pe care le va conduce PSD:

Ministerul Finanțelor – Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale – Vasile Dîncu

Ministerul Economiei – Marius Humelnicu

Ministerul Transporturilor – Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii – Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății – Alexandru Rafila

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Marius Budăi

Ministerul Culturii -Lucian Romașcanu

Ministerul Tineretului și Familiei (nou înființat) – Gabriela Firea

Ministerele pe care le conduce PNL:

Justiţie – Cătălin Predoiu

Fondurile Europene – Dan Vîlceanu

Digitalizare – Florin Roman

IMM și Turism – Daniel Cadariu

Interne – Lucian Bode

Educație – Sorin Cîmpeanu

Energie – Virgil Popescu

Externe – Bogdan Aurescu

UDMR își păstrează cele 3 ministere: Dezvoltare – Cseke Attila; Mediu – Tancszos Barna și Sport – Eduard Novak.

