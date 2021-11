Politică Lista miniștrilor din Guvernul PNL-PSD-UDMR. Rafila, la Sănătate, iar Firea la Ministerul Familiei De Sebastian Pricop, Cristian Otopeanu, . Ultimul update Luni, 22 noiembrie 2021, 20:15

Noua coaliție de Guvernare a definitivat lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru votul de învestitură, sub conducerea lui Nicolae Ciucă. În noua structură, PSD are nouă ministere, între care Finanțe (Adrian Câciu), Apărare (Vasile Dîncu) și Tineret și Familie, un minister nou înființat, care va fi condus de Gabriela Firea. PNL are 8 portofolii, inclusiv cel al Justiției (Cătălin Predoiu) și Fonduri Europene (Dan Vîlceanu). UDMR va păstra cele trei ministere avute și în coaliția cu USR.