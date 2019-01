„Spovedania” hoțului a fost filmată, iar imaginile au fost publicate pe Facebook de Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba Iulia. Cu o sinceritate ieșită din comun, Petrică a relatat pas cu pas cum a dat lovitura.

„Am intrat în casă, că era uşa deschisă, apoi am închis uşa şi m-am speriat. În gândul meu. Cum să îl fur? Păi sunt credincios, mă duc la biserică, mă rog la Dumnezeu. Pun lumânări pentru toată lumea. Şi m-am speriat că am văzut portofelul, l-am luat frumuşel, am desfăcut portofelul, m-am uitat în el, apoi fără să mă sperii, cu grijă… L-am luat, am scos banii şi i-am băgat în buzunar. Şi am plecat, mi-am văzut de drum', a spus Petrică.