Se depășește o „linie roșie”

„Ar putea să se termine prost pentru toată lumea și înainte de toate pentru Trump însuși”, a scris Medveedev pe Telegram. Amenințarea voalată de escaladare a conflictului sugerează că o astfel de livrare ar putea depăși o „linie roșie” a Rusiei, cu consecințe imprevizibile și potențial globale.

Rachetele Tomahawk sunt rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune și precizie ridicată, capabile să lovească ținte adânc în teritoriul inamic. Livrarea lor către Ucraina ar schimba semnificativ capacitățile ofensive ale Kievului și ar putea fi percepută de Rusia ca o amenințare directă la adresa securității sale.

Totodată, Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi liderul SUA nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american.

Declarație provocatoare

„Nu ne mai rămâne decât să sperăm că este vorba de o nouă amenințare deșartă’, a precizat Medvedev, în prezent nr. 2 în Consiliul Securității Rusiei.

Declarațiile provocatoare ale acestuia s-au înmulțit după 2022, dar influența sa asupra politicii ruse este limitată.

Și Vladimir Putin a avertizat recent că furnizarea de rachete Tomahawk Kievului ar constitui o „nouă escaladare” și ar afecta relațiile între Washington și Moscova.

Vrea să-i dea lui Putin un nou ultimatum

Președintele Donald Trump a anunțat duminică, 13 octombrie, posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dacă războiul cu Rusia nu se va încheia, dar a precizat și că ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum, potrivit Reuters și Axios.

Trump a subliniat că Ucraina are nevoie de noi stocuri de arme, răspunzând astfel solicitării președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a afirmat liderul american, la bordul avionului Air Force One, în drum spre Israel. Conform Axios, Trump i-a transmis lui Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice de duminică, faptul că ar putea să îi dea un ultimatum președintelui rus Vladimir Putin.







