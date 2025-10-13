Trump a subliniat că Ucraina are nevoie de noi stocuri de arme, răspunzând astfel solicitării președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a afirmat liderul american, la bordul avionului Air Force One, în drum spre Israel

Donald Trump se gândește la un nou ultimatum pentru Rusia

Conform Axios, Trump i-a transmis lui Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice de duminică, faptul că ar putea să îi dea un ultimatum președintelui rus Vladimir Putin.

Acesta ar consta în reluarea negocierilor de pace serioase, în caz contrar, SUA urmând să livreze Ucrainei rachete Tomahawk.

Aceste arme ar permite Ucrainei să lovească adânc în teritoriul rus, inclusiv Moscova. Oficialii ucraineni consideră că o astfel de măsură ar putea forța Rusia să accepte negocierile de pace.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au vorbit iar duminică

Sâmbătă și duminică, Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski despre nevoia Ucrainei de a primi sisteme de apărare aeriană, inclusiv rachete Tomahawk.

„S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia despre rachetele Tomahawk. Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred. I-am spus asta președintelui Zelenski, deoarece rachetele Tomahawk reprezintă un nou pas în direcția agresiunii. S-ar putea să discut cu (Putin)”, a afirmat Trump.

El a adăugat: „S-ar putea să-i spun: «Uite, dacă acest război Rusia-Ucraina nu se va încheia, s-ar putea să le trimit rachete Tomahawk». Rusia nu are nevoie de asta. Cred că este potrivit să aduc în discuție acest subiect”, a continuat președintele american.

Cum a descris Zelenski discuția cu Trump

Apelul telefonic de sâmbătă a durat 30 de minute, conform unei surse citate de Axios, iar un oficial al Casei Albe a confirmat desfășurarea acestuia.

Zelenski a descris conversația ca fiind „foarte pozitivă și productivă”.

În cadrul discuției, el l-a felicitat pe Trump pentru acordul de pace din Gaza și a adăugat: „Dacă acel război poate fi încheiat, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rusesc”.

Într-un mesaj postat sâmbătă pe rețeaua X, Zelenski a precizat: „L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini.

Am discutat despre oportunități de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acorduri concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru”.

În cadrul unei alte convorbiri de 40 de minute, desfășurată duminică, Trump și Zelenski au continuat discuțiile despre sprijinul militar pentru Ucraina.

La apel au participat și secretarul de stat Marco Rubio, precum și alți oficiali americani, conform a două surse citate de Axios. „Trump a intrat într-adevăr în detalii și este foarte util”, a declarat una dintre surse.

Rachetele Tomahawk și strategia de apărare

Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea vânzării rachetelor Tomahawk către țările NATO, care să le furnizeze ulterior Ucrainei. S-au abordat detalii privind numărul de rachete necesare și utilizarea acestora.

„Am acoperit toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capacităților noastre – în domeniul apărării aeriene, al rezilienței și al capacităților cu rază lungă de acțiune. Am discutat, de asemenea, multe detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este bine informat despre tot ce se întâmplă”, a scris Zelenski pe X.

Trump a menționat anterior, lunea trecută, că a luat o decizie privind vânzarea rachetelor Tomahawk către țările NATO, dar nu a dezvăluit care este aceasta.

În același timp, el a precizat că dorește să știe cum intenționează Ucraina să folosească aceste rachete înainte de a le livra.

Zelenski a solicitat rachetele în timpul întâlnirii lor din marja Adunării Generale a ONU de luna trecută.

Președintele ucrainean a declarat pentru Axios că simpla existență a rachetelor Tomahawk ar putea fi suficientă pentru a-l forța pe Putin să negocieze.

Rachetele americane au o rază de acțiune semnificativ mai mare decât armele primite până acum de Ucraina și sunt mai eficiente în lovirea țintelor strategice, cum ar fi depozitele de arme.

Reacția Rusiei la rachetele Tomahawk

La Moscova, președintele Vladimir Putin a catalogat posibila furnizare a rachetelor Tomahawk către Ucraina drept „o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare”.

Posibilitatea livrărilor de rachete americane Tomahawk către Kiev provoacă o profundă îngrijorare la Moscova, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Financial Times a relatat duminică faptul că Statele Unite ajută Ucraina de luni întregi să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse.

Recent, Rusia a amenințat SUA cu „consecințe grave”, dacă livrează Ucrainei rachete Tomahawk.

O delegație ucraineană de rang înalt, condusă de șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, și de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, este așteptată să ajungă marți la Washington.

Scopul vizitei este discutarea cooperării în domeniul securității, a livrării rachetelor Tomahawk și a sancțiunilor împotriva Rusiei, conform oficialilor ucraineni.

