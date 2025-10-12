Președintele american Donald Trump a spus că, înainte de a fi de acord să furnizeze rachete Tomahawk, ar vrea să știe ce intenționează Kievul să facă cu ele, deoarece nu dorește să amplifice războiul Rusia-Ucraina. Totuși, el a adăugat că „într-un fel, a luat deja o decizie” în această privință.

Serviciul de cercetare SUA: unele variante Tomahawk pot transporta un focos nuclear

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ceea ce ar însemna că Ucraina ar putea folosi aceste arme pentru atacuri la distanță mare în interiorul Rusiei, inclusiv asupra Moscovei.

Potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA, unele variante mai vechi ale rachetei Tomahawk pot transporta un focos nuclear.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător. Acum este, într-adevăr, un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile cresc din toate direcțiile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru jurnalistul de la televiziunea de stat Pavel Zarubin, într-un interviu publicat duminică.

Războiul Rusia-Ucraina, cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial, a provocat cea mai gravă confruntare dintre Moscova și Occident de la criza rachetelor din Cuba din 1962, iar oficialii ruși afirmă că se află acum într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul.

Peskov a spus că, dacă rachete Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să țină cont de faptul că unele versiuni ale acestor rachete pot fi echipate cu focoase nucleare.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că este imposibil ca rachetele Tomahawk să fie folosite fără participarea directă a personalului militar american și că orice livrare a unor astfel de rachete către Ucraina ar declanșa „o nouă etapă calitativă a escaladării”.

Financial Times a relatat duminică faptul că Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse.

Publicația a scris că serviciile americane de informații sprijină Kievul în planificarea rutelor, altitudinii, momentului și obiectivelor misiunilor, ceea ce permite dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune să evite sistemele rusești de apărare antiaeriană.

Putin prezintă războiul ca pe un moment de cotitură în relațiile Moscovei cu Occidentul, despre care spune că a umilit Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO și prin pătrunderea în ceea ce el consideră sfera de influență a Moscovei, inclusiv în Ucraina și Georgia.

Ucraina și aliații săi descriu conflictul drept o acțiune de tip imperial, menită să cucerească teritorii, și au promis în repetate rânduri că vor înfrânge forțele ruse.

Dmitri Peskov: Problema Tomahawk ne provoacă îngrijorare extremă, a spus și Putin

Posibilitatea livrărilor de rachete americane Tomahawk către Kiev provoacă o profundă îngrijorare la Moscova, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la postul public de televiziune VGTRK, informează agenția rusă de presă TASS.

„Subiectul Tomahawk ne provoacă o îngrijorare extremă, iar despre asta a vorbit deja președintele (Rusiei), Vladimir Putin”, a spus Peskov, comentând declarația reprezentantului permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, potrivit căreia Ucrainei i-ar putea fi livrat un anumit tip de armament special care ar putea schimba situația de pe front.

Recent, Rusia a amenințat SUA cu „consecințe grave”, dacă livrează Ucrainei rachete Tomahawk.

Reprezentantul Kremlinului a subliniat că, într-adevăr, au fost făcute numeroase declarații și că acestea trebuie analizate cu atenție, precizând că „le înregistrează pe toate cu minuțiozitate”.

„Amintiți-vă de mesajele serviciilor noastre speciale de acum un an și jumătate-doi ani, care conțineau informații potrivit cărora ucrainenii ar putea crea așa-numita bombă murdară. Imaginați-vă acum o rachetă cu rază lungă de acțiune care este lansată și zboară. Știm că ea ar putea avea o variantă nucleară. Ce ar trebui să gândească Federația Rusă? Experții militari de peste ocean ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a continuat Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Moscova ia în calcul faptul că, în cazul în care Kievul ar primi rachete Tomahawk, acestea ar putea fi lansate într-o variantă cu încărcătură nucleară.

Ce înseamnă rachete Tomahawk pentru Kremlin

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina ar primi aceste rachete, Kremlinul și întreaga Rusie europeană ar fi în raza de acțiune.

Vladimir Putin a declarat recent că este imposibil să se folosească rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american. El a adăugat: „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”.

Președintele rus a mai spus că rachetele Tomahawk ar putea dăuna Rusiei, dar că aceasta le-ar doborî pur și simplu și și-ar îmbunătăți propria apărare aeriană.

