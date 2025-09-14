Pentru cei neinițiați în cultura digitală, textele par fără sens. Însă, pentru gameri și utilizatorii activi online, semnificațiile sunt clare, notează Sky News.

1. „notificări, umflături, OWO, ce e asta?”

Acest mesaj pare să facă referire la un meme din subcultura furry (n.red – care se concentrează pe interesul pentru personaje animale antropomorfe), unde „OwO” este un emoticon care înfățișează un chip drăguț și este folosit pentru flirt.

În afara comunității, acesta este utilizat într-un mod batjocoritor sau ca parte a trollingului.

Experții au avertizat că astfel de mesaje nu ar trebui interpretate pentru a deduce orientarea politică a suspectului.

2. „Hei, fascistule! Prinde ↑ → ↓↓↓”

Întrebat de un corespondent Sky News în SUA ce înseamnă mesajele inscripționate pe gloanțe, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a răspuns că inscripția referitoare la „fascist” „vorbește de la sine”.

Totuși, a doua jumătate a inscripției – săgețile direcționale – a fost înțeleasă imediat de unii gameri. Jucătorii Helldivers 2 au subliniat că succesiunea de săgeți este un cod folosit pentru a lansa o bombă de 500 kg în versiunea din 2024 a jocului, care a fost interpretată ca o satiră la adresa fascismului.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

3. „Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”

„Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao” este un cântec italian antifascist, popular în timpul regimului lui Benito Mussolini. Recent, melodia a devenit celebră datorită serialului „Money Heist” de pe Netflix.

Cu peste 260 de milioane de ascultări pe Spotify și succes pe TikTok, piesa a fost adoptată și de comunitatea gamerilor.

4. „Dacă citești asta, înseamnă că ești gay, haha”

Acest text este o insultă comună online, menită să provoace reacții. Lindsay Hahn, profesor asociat la Universitatea din Buffalo, a explicat pentru NBC că aceste mesaje nu indică o ideologie clară, dar sugerează o dorință de a atrage atenția:

„Dar ceea ce indică ele este că trăgătorul voia să transmită un mesaj și, prin urmare, să fie discutat online. Se pare că aceste mesaje, cel puțin, au fost selectate pentru că el știa că vor fi discutate”.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

Totodată, Tyler Robinson a glumit pe Discord că „dublura” sa este responsabilă de moartea activistului conservator. Conversațiile tânărului cu prietenii săi au devenit virale pe platformă joi după-amiază, 11 septembrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE