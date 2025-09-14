Totul a început după împușcătura care i-a fost fatală lui Kirk. În acea zi, FBI-ul a făcut publice imagini cu un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare. Astfel, unul dintre prietenii virtuali ai tânărului a remarcat asemănarea și l-a etichetat într-o postare, întrebând „wya (n.red – unde ești?”), alături de un emoji cu un craniu.
Răspunsul lui Robinson nu a întârziat să apară, afirmând că este vorba de o sosie care încearcă „să-l bage în belele”.
„Tyler l-a ucis pe Charlie!!!” a comentat un alt utilizator, relatează New York Post, citând New York Times. În grupul de chat format din 20 de persoane, un membru a sugerat să-l denunțe pe Robinson pentru a revendica recompensa de 100.000 de dolari oferită de FBI.
Robinson a răspuns râzând: „Doar dacă primesc o parte”.
„Orice ai face, nu te duce la McDonald’s în curând”, a spus un altul, făcând aluzie la locul în care a fost prins Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea CEO-ului United Healthcare, Brian Thompson.
Tânărul a continuat să facă glume pe Discord, spunând: „Ar fi bine să scap și de acest manifest și de copia exactă a puștii pe care o am prin preajmă”. De asemenea, a insinuat că trăgătorul ar fi din California și a ironizat ancheta FBI, susținând că dovezile au fost fabricate de un „tip din sala de ședințe”.
Tuburile de gloanțe găsite la locul crimei, Universitatea Utah Valley, aveau inscripții precum „Hei, fascistule! Prinde!”. Gloanțele au fost trase de la o distanță de aproximativ 183 de metri cu o pușcă Mauser de calibru .30-06, găsită ulterior într-o zonă împădurită, înfășurată într-un prosop.
Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).
După arestare sa, prietenii lui Robinson de pe Discord au fost șocați. „Sincer, nu pot să-mi dau seama dacă este adevărat”, a spus unul dintre ei. Altul a remarcat că autoritățile ar putea să-l condamne la moarte pentru crima publică și brutală.
