Totul a început după împușcătura care i-a fost fatală lui Kirk. În acea zi, FBI-ul a făcut publice imagini cu un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare. Astfel, unul dintre prietenii virtuali ai tânărului a remarcat asemănarea și l-a etichetat într-o postare, întrebând „wya (n.red – unde ești?”), alături de un emoji cu un craniu.

Răspunsul lui Robinson nu a întârziat să apară, afirmând că este vorba de o sosie care încearcă „să-l bage în belele”.

„Tyler l-a ucis pe Charlie!!!” a comentat un alt utilizator, relatează New York Post, citând New York Times. În grupul de chat format din 20 de persoane, un membru a sugerat să-l denunțe pe Robinson pentru a revendica recompensa de 100.000 de dolari oferită de FBI.

Robinson a răspuns râzând: „Doar dacă primesc o parte”.

„Orice ai face, nu te duce la McDonald’s în curând”, a spus un altul, făcând aluzie la locul în care a fost prins Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea CEO-ului United Healthcare, Brian Thompson.

Tânărul a continuat să facă glume pe Discord, spunând: „Ar fi bine să scap și de acest manifest și de copia exactă a puștii pe care o am prin preajmă”. De asemenea, a insinuat că trăgătorul ar fi din California și a ironizat ancheta FBI, susținând că dovezile au fost fabricate de un „tip din sala de ședințe”.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

Tuburile de gloanțe găsite la locul crimei, Universitatea Utah Valley, aveau inscripții precum „Hei, fascistule! Prinde!”. Gloanțele au fost trase de la o distanță de aproximativ 183 de metri cu o pușcă Mauser de calibru .30-06, găsită ulterior într-o zonă împădurită, înfășurată într-un prosop.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

După arestare sa, prietenii lui Robinson de pe Discord au fost șocați. „Sincer, nu pot să-mi dau seama dacă este adevărat”, a spus unul dintre ei. Altul a remarcat că autoritățile ar putea să-l condamne la moarte pentru crima publică și brutală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE